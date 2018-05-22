فريق طبي فرنسي ينجح في زرع القصبة الهوائية للمرة الأولى في العالم

الجامعة العربية تدين نقل باراغاوي سفارتها من تل أبيب إلى القدس

"مجموعة الأزمات الدولية" تدعو الرياض إلى عدم تحويل العراق إلى ساحة خلفية للحرب مع إيران

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