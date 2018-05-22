الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أنتم هنا

قصور "لا لوار"... تحف معمارية يجري تحتها نهر الملوك

للمزيد

ضيف اليوم

شروط بومبيو حيال الملف النووي الإيراني: مطالب أمريكية "تعجيزية" بإملاءات إسرائيلية خليجية؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

أجهزة الأمن الفرنسية تحبط هجوما إرهابيا جديدا

للمزيد

مراقبون

صفحة "اسطنبول البشعة" لإنقاذ المدينة من زحف البناء العصري!!

للمزيد

رياضة 24

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: زين الدين زيدان وريال مدريد نحو هيمنة أوروبية

للمزيد

ريبورتاج

آلاف الأعضاء الاصطناعية سنويا من منظمة "أونديكاب إنترناشيونال"

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الرياض للمرأة: "قودي السيارة واصمتي"

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

الشارع العربي يرفع الشعارات وسفارة أمريكا في القدس

للمزيد

ريبورتاج

حملة "كلنا باردو" الانتخابية في تونس لاسترجاع إشعاع المدينة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

الجامعة العربية تدين نقل باراغاوي سفارتها من تل أبيب إلى القدس

© فرانس 24 | رئيس الباراغواي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/05/2018

أدانت جامعة الدول العربية إقدام الباراغواي على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس لتكون بذلك ثالث دولة تقدم على هذه الخطوة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا. وناشد الأمين العام للجامعة العربية باقي الدول إلى عدم اتخاذ خطوات مماثلة.

نشرت في : 22/05/2018

  • القدس

    باراغوي تقتدي بالولايات المتحدة وتفتح سفارة لها بالقدس

    للمزيد

  • الأراضي الفلسطينية

    السلطة الفلسطينية تستدعي سفراءها من دول أوروبية على خلفية احتفال بنقل السفارة الأمريكية

    للمزيد

  • الأراضي الفلسطينية

    تدشين السفارة الأمريكية في القدس المحتلة والفلسطينيون في غزة يتوعدون "بإحراقها"

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي