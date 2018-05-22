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تواصل الجدل بخصوص "حجاب" رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا
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فريق طبي فرنسي ينجح في زرع القصبة الهوائية للمرة الأولى في العالم
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الجيش السوري يعلن دمشق ومحيطها مناطق "آمنة" بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"
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إيطاليا: اقتراح المحامي جوزيبي كونتي لتولي منصب رئاسة الحكومة الشعبوية الجديدة
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بومبيو يحدد 12 شرطا لاتفاق نووي جديد ويتوعد طهران بـ"أقوى العقوبات"
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الجامعة العربية تدين نقل باراغاوي سفارتها من تل أبيب إلى القدس
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"مجموعة الأزمات الدولية" تدعو الرياض إلى عدم تحويل العراق إلى ساحة خلفية للحرب مع إيران
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بوفون يتخذ قراره خلال الأسبوع بخصوص الانضمام إلى باريس سان جرمان
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اليمن: مقتل مدنيين في قصف صاروخي على مدينة مأرب
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عدة دول تعتبر انتخابات فنزويلا "باطلة" وترامب يفرض المزيد من العزلة على نظام مادورو
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الرياض للمرأة: "قودي السيارة واصمتي"
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القضاء العراقي يصدر حكما بالإعدام بحق جهادي بلجيكي قاتل مع تنظيم "الدولة الإسلامية"
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