اليمن: مقتل مدنيين في قصف صاروخي على مدينة مأرب

قتل خمسة مدنيين وأصيب 18 آخرون بعد سقوط صاروخ في مدينة مأرب التي تسيطر عليها قوات حكومية. وذكر مصدر طبي أن القصف الصاروخي استهدف سوقا شعبية مكتظة. واتهمت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق قريبة من مأرب بالوقوف وراء هذا الهجوم.

قتل خمسة يمنيين وأصيب 18 على الأقل بجروح في قصف بصاروخ كاتيوشا أصاب حياً سكنياً في وسط مأرب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وسط اليمن، حسبما أفادت مصادر طبية في المدينة .

وذكرت المصادر الطبية أن الصاروخ سقط فجر الثلاثاء على الحي السكني في مأرب التي تتمتع بنسبة عالية من الاستقرار مقارنة بالمناطق الأخرى في اليمن الغارق في نزاع مسلح.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" المتحدثة باسم الحكومة، عن مصدر طبي آخر في المدينة، أن القصف الذي أدى الى مقتل اليمنيين الخمسة وإصابة السكان الآخرين أصاب سوقا شعبيا يكتظ بالمتسوقين.

واتهمت الوكالة الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق قريبة من مأرب بالوقوف خلف القصف.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ سنوات بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

ومذاك، قُتل نحو عشرة آلاف يمني وأصيب أكثر من 50 ألفا بجروح، وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم.

وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين بالسلاح، لكن طهران تنفي هذا الاتهام.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 22/05/2018