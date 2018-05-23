فلسطين تصبح عضوا في منظمة حظر الأسلحة الكميائية

انضمت فلسطين إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتصبح بذلك الدولة الـ193 الموقعة على الاتفاقية، وفق ما أعلن الأربعاء متحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويذكر أن فلسطين انضمت إلى أكثر من 50 منظمة دولية واتفاقية بحسب الخارجية الفلسطينية منها المحكمة الجنائية الدولية واليونسكو.

أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء أن فلسطين انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقالت المنظمة التي تتخذ في لاهاي مقرا لها في بيان إن "دولة فلسطين قدمت وثائق الانضمام إلى الاتفاقية حول الأسلحة الكيميائية" وتصبح بذلك الدولة الـ193 الموقعة كما قال متحدث باسم المنظمة.

والسلطة الفلسطينية التي تسعى إلى إقامة دولة، تسعى إلى اعتراف من المؤسسات الدولية فيما تعارض إسرائيل بصورة منهجية هذه المحاولات وتطلق لهذه الغاية حملة دبلوماسية مكثفة. وللفلسطينيين وضع الدولة المراقبة غير العضو في الأمم المتحدة منذ 2012 وانضمت فلسطين إلى أكثر من 50 منظمة دولية واتفاقية بحسب الخارجية الفلسطينية منها المحكمة الجنائية الدولية واليونسكو.

ويذكر أنه في أيلول/سبتمبر أصبح للفلسطينيين وضع العضو كامل العضوية في شرطة الإنتربول. ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية مطبقة في 192 بلدا وأشرفت على إتلاف أكثر من 96% من المخزون المعلن من الأسلحة الكيميائية في العالم.

وصرحت المنظمة أن "انضمام فلسطين إلى المعاهدة سيصبح ساريا اعتبارا من 16 حزيران/يونيو".

ويأتي الإعلان غداة زيارة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي لطلب فتح تحقيق حول جرائم الحرب الإسرائيلية المفترضة في قطاع غزة خصوصا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/05/2018