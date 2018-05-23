الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

فرنسا-إيران : المقاربة الأمريكية تزعج الدبلوماسية الفرنسية

للمزيد

حدث اليوم

السعودية-مرأة : الحقوق تؤخذ أم تمنح؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

صورة للهيكل محل المسجد الأقصى هدية إلى السفير الأمريكي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

لبنان سيعاني هذا الصيف من ندرة غير مسبوقة للمياه!!

للمزيد

النقاش

العراق: مفاوضات حزبية للخروج بتشكيلة حكومية

للمزيد

حدث اليوم

تونس : هل تتخطى قرطاج الثانية النقاط الخلافية؟

للمزيد

ثقافة

معرض "ذاكرة حقيبة" في باريس للفنان السوري علاء حمامة

للمزيد

ريبورتاج

الهند: أكثر من 23 مليون طلب توظيف في شركة السكك الحديدية

للمزيد

ريبورتاج

سفير أمريكي سابق في إيران يتهم ترامب بالسعي للقضاء على إرث أوباما

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

فلسطين تصبح عضوا في منظمة حظر الأسلحة الكميائية

© أ ف ب/ أرشيف | مدخل مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/05/2018

انضمت فلسطين إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتصبح بذلك الدولة الـ193 الموقعة على الاتفاقية، وفق ما أعلن الأربعاء متحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويذكر أن فلسطين انضمت إلى أكثر من 50 منظمة دولية واتفاقية بحسب الخارجية الفلسطينية منها المحكمة الجنائية الدولية واليونسكو.

أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء أن فلسطين انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقالت المنظمة التي تتخذ في لاهاي مقرا لها في بيان إن "دولة فلسطين قدمت وثائق الانضمام إلى الاتفاقية حول الأسلحة الكيميائية" وتصبح بذلك الدولة الـ193 الموقعة كما قال متحدث باسم المنظمة.

والسلطة الفلسطينية التي تسعى إلى إقامة دولة، تسعى إلى اعتراف من المؤسسات الدولية فيما تعارض إسرائيل بصورة منهجية هذه المحاولات وتطلق لهذه الغاية حملة دبلوماسية مكثفة. وللفلسطينيين وضع الدولة المراقبة غير العضو في الأمم المتحدة منذ 2012 وانضمت فلسطين إلى أكثر من 50 منظمة دولية واتفاقية بحسب الخارجية الفلسطينية منها المحكمة الجنائية الدولية واليونسكو.

ويذكر أنه في أيلول/سبتمبر أصبح للفلسطينيين وضع العضو كامل العضوية في شرطة الإنتربول. ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية مطبقة في 192 بلدا وأشرفت على إتلاف أكثر من 96% من المخزون المعلن من الأسلحة الكيميائية في العالم.

وصرحت المنظمة أن "انضمام فلسطين إلى المعاهدة سيصبح ساريا اعتبارا من 16 حزيران/يونيو".

ويأتي الإعلان غداة زيارة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي لطلب فتح تحقيق حول جرائم الحرب الإسرائيلية المفترضة في قطاع غزة خصوصا.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/05/2018

  • القدس

    باراغوي تقتدي بالولايات المتحدة وتفتح سفارة لها بالقدس

    للمزيد

  • الأراضي الفلسطينية

    السلطة الفلسطينية تستدعي سفراءها من دول أوروبية على خلفية احتفال بنقل السفارة الأمريكية

    للمزيد

  • الأراضي الفلسطينية

    تدشين السفارة الأمريكية في القدس المحتلة والفلسطينيون في غزة يتوعدون "بإحراقها"

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي