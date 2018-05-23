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الشرق الأوسط

فرنسا: رئيس الحكومة يلغي زيارة كانت مقررة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية

© أ ف ب | رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/05/2018

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأربعاء أنه لن يجري الزيارة التي كانت مقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في 31 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو بسبب انشغاله. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الزيارة ألغيت "لأسباب داخلية".

ألغى رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب زيارة كان يفترض أن يجريها في 31 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بسبب انشغاله في قضايا متصلة بعمل الحكومة خلال الأيام المقبلة، وفق ما أفاد مكتبه الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق في بيان مقتضب أن زيارة إدوار فيليب ألغيت "لأسباب داخلية".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/05/2018

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