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الشرق الأوسط

الأراضي الفلسطينية: غارة إسرائيلية جديدة على مواقع لحركة حماس بقطاع غزة

© أ ف ب | الطيران الإسرائيلي يستمر في قصف ما يقول إنها "مواقع حماس" في غزة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/05/2018

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته قصفت فجر الأربعاء مواقع لحركة حماس في غزة، ردا على تسلل من سمتهم "إرهابيين فلسطينيين" صباح الثلاثاء إلى إسرائيل "حيث أضرموا النار بموقع عسكري".

قصفت طائرات إسرائيلية فجر الأربعاء مواقع لحركة حماس في غزة، "ردا على تسلل عدد من الإرهابيين الفلسطينيين صباح الثلاثاء إلى إسرائيل حيث أضرموا النار بموقع عسكري"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان.

وقال البيان الذي نشره الجيش باللغة الإنكليزية إن "طائرة من سلاح الجو الإسرائيلي ضربت بنى تحتية تحت الأرض تعود إلى المنظمة الإرهابية حماس في شمال قطاع غزة، وهدفين عسكريين آخرين".

وكانت دبابة إسرائيلية فتحت النار الثلاثاء على موقع لحماس في أعقاب عملية التسلل هذه.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم "مسيرات العودة" للتأكيد على حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 118 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 14 أيار/مايو تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية الى القدس والذكرى السبعين "لقيام دولة إسرائيل" وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/05/2018

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