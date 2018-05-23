الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

لبنان سيعاني هذا الصيف من ندرة غير مسبوقة للمياه!!

للمزيد

النقاش

العراق: مفاوضات حزبية للخروج بتشكيلة حكومية

للمزيد

حدث اليوم

تونس : هل تتخطى قرطاج الثانية النقاط الخلافية؟

للمزيد

ثقافة

معرض "ذاكرة حقيبة" في باريس للفنان السوري علاء حمامة

للمزيد

ريبورتاج

الهند: أكثر من 23 مليون طلب توظيف في شركة السكك الحديدية

للمزيد

ريبورتاج

سفير أمريكي سابق في إيران يتهم ترامب بالسعي للقضاء على إرث أوباما

للمزيد

ريبورتاج

متطوعون يدربون النيجيريين على الملاكمة في ظل غياب الدعم الحكومي

للمزيد

ريبورتاج

قناة "كنال دو ميدي" الفرنسية.. مرفأ للمتعة يستقطب عشاق السياحة المائية

للمزيد

ريبورتاج

جامعة في نيكاراغوا تتحول إلى ساحة حرب بين طلاب محتجين وقوات الأمن

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

لبنان: انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب للمرة السادسة على التوالي

© أ ف ب / أرشيف | صورة ملتقطة في 8 أيار/مايو 2018 لنبيه بري.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/05/2018

أعاد البرلمان اللبناني الأربعاء انتخاب زعيم حركة "أمل" الشيعية نبيه بري رئيسا له للمرة السادسة على التوالي، وذلك بإحرازه أصوات 98 نائبا من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان مقابل 29 ورقة بيضاء وورقة ملغاة.

انتخب مجلس النواب اللبناني الأربعاء نبيه بري (80 عاما)، الحليف الأبرز لـ"حزب الله"، رئيسا له للمرة السادسة على التوالي، في أول جلسة يعقدها المجلس الجديد. وفاز بري بأصوات 98 نائبا من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان مقابل 29 ورقة بيضاء وورقة ملغاة.

وكان بري المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان التي تعود في لبنان إلى الطائفة الشيعية. وأعيد انتخابه لأربع سنوات مقبلة، يكون، إذا أنهاها، قد أمضى ثلاثة عقود كاملة على رأس البرلمان اللبناني، علما أنه عميد رؤساء البرلمانات العرب.

ويأتي انتخاب نبيه بري بعد إجراء لبنان في السادس من شهر مايو الحالي انتخابات تشريعية هي الأولى منذ العام 2009، بعد انقطاع طويل بسبب أزمات سياسية وأمنية متلاحقة وانقسام حاد بين مختلف القوى.

وفاز تحالف حركة "أمل" التي يرأسها مع "حزب الله" في الانتخابات الأخيرة بـ26 مقعدا من أصل 27 مقعدا تعود للطائفة الشيعية في البرلمان.

ووصل بري الذي كان يصنف خلال الحرب الأهلية (1975-1990) بين "أمراء الحرب"، إلى سدة الرئاسة الثانية خلال فترة النفوذ السوري. واستفاد من نظام سياسي معقد يقوم على محاصصة طائفية وتوازنات هشة، ليبقى.

ونجح خلال كافة المراحل السياسية من فرض نفسه كوسيط بين القوى السياسية المختلفة، لكنه في الواقع الحليف الأول والثابت لـ"حزب الله"، اللاعب النافذ في المشهد السياسي اللبناني.

انضم بري إلى حركة أفواج المقاومة اللبنانية (أمل) التي أسسها الإمام موسى الصدر عام 1970، ثم ترأسها في 1980 بعد عامين على اختفاء الصدر.

وشاركت حركة أمل برئاسته في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، وخاضت مواجهات مع أطراف عديدة بينها الميليشيات المسيحية، والفصائل الفلسطينية في حرب المخيمات (1985-1988)، وحتى "حزب الله" قبل أن يصبح الطرفان شريكين أساسيين في الحياة السياسية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/05/2018

  • لبنان

    لبنان: انتهاء التصويت في الانتخابات التشريعية والإقبال ضعيف

    للمزيد

  • لبنان

    مباشر: تغطية خاصة بالانتخابات البرلمانية اللبنانية

    للمزيد

  • لبنان

    مرشحو المجتمع المدني يخوضون لأول مرة الانتخابات التشريعية في لبنان

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي