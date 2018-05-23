لبنان: انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب للمرة السادسة على التوالي

أعاد البرلمان اللبناني الأربعاء انتخاب زعيم حركة "أمل" الشيعية نبيه بري رئيسا له للمرة السادسة على التوالي، وذلك بإحرازه أصوات 98 نائبا من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان مقابل 29 ورقة بيضاء وورقة ملغاة.

انتخب مجلس النواب اللبناني الأربعاء نبيه بري (80 عاما)، الحليف الأبرز لـ"حزب الله"، رئيسا له للمرة السادسة على التوالي، في أول جلسة يعقدها المجلس الجديد. وفاز بري بأصوات 98 نائبا من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان مقابل 29 ورقة بيضاء وورقة ملغاة.

وكان بري المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان التي تعود في لبنان إلى الطائفة الشيعية. وأعيد انتخابه لأربع سنوات مقبلة، يكون، إذا أنهاها، قد أمضى ثلاثة عقود كاملة على رأس البرلمان اللبناني، علما أنه عميد رؤساء البرلمانات العرب.

ويأتي انتخاب نبيه بري بعد إجراء لبنان في السادس من شهر مايو الحالي انتخابات تشريعية هي الأولى منذ العام 2009، بعد انقطاع طويل بسبب أزمات سياسية وأمنية متلاحقة وانقسام حاد بين مختلف القوى.

وفاز تحالف حركة "أمل" التي يرأسها مع "حزب الله" في الانتخابات الأخيرة بـ26 مقعدا من أصل 27 مقعدا تعود للطائفة الشيعية في البرلمان.

ووصل بري الذي كان يصنف خلال الحرب الأهلية (1975-1990) بين "أمراء الحرب"، إلى سدة الرئاسة الثانية خلال فترة النفوذ السوري. واستفاد من نظام سياسي معقد يقوم على محاصصة طائفية وتوازنات هشة، ليبقى.

ونجح خلال كافة المراحل السياسية من فرض نفسه كوسيط بين القوى السياسية المختلفة، لكنه في الواقع الحليف الأول والثابت لـ"حزب الله"، اللاعب النافذ في المشهد السياسي اللبناني.

انضم بري إلى حركة أفواج المقاومة اللبنانية (أمل) التي أسسها الإمام موسى الصدر عام 1970، ثم ترأسها في 1980 بعد عامين على اختفاء الصدر.

وشاركت حركة أمل برئاسته في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، وخاضت مواجهات مع أطراف عديدة بينها الميليشيات المسيحية، والفصائل الفلسطينية في حرب المخيمات (1985-1988)، وحتى "حزب الله" قبل أن يصبح الطرفان شريكين أساسيين في الحياة السياسية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/05/2018