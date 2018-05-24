سقطرى اليمنية جزيرة منكوبة بعد مرور إعصار "ميكونو" وسلطنة عمان تستعد لمواجهته

ناشدت السلطات اليمنية الخميس دول التحالف العربي في اليمن، بتقديم مساعدات إلى جزيرة سقطرى. وأعلنت السلطات اليمنية الجزيرة منطقة منكوبة، بعدما ضربها إعصار "ميكونو". فيما أغلقت السلطات العمانية مطار صلالة، وأجلت السكان من مناطق يتوقع أن يضربها الإعصار المداري.

طالبت السلطات اليمنية الخميس التحالف العسكري بقيادة السعودية والمنظمات الإنسانية بالتدخل لإنقاذ سكان جزيرة سقطرى التي أعلنتها منطقة منكوبة. وتسبب إعصار "ميكونو" في سيول حاصرت المنازل وغمرت قرى وأحياء بكاملها، ما خلف سبعة عشر مفقودا على الأقل.

وضرب الإعصار الجزيرة الواقعة في بحر العرب مساء الأربعاء، ثم انتقل تدريجيا نحو جنوب سلطنة عمان المجاورة التي كثفت استعداداتها لمواجهة "ميكونو " فأخلت جزرا وأغلقت مطار صلالة كما جهزت أماكن إيواء في حال تقرر القيام بعمليات إجلاء واسعة.

وبحسب محافظ سقطرى رمزي محروس، فإن مياه الأمطار غمرت المناطق الساحلية وألحقت "أضرارا كبيرة "بالمنازل التي قال إنها "لم تكن مهيئة لتحمل الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي تتساقط بشكل متواصل".

وأضاف محافظ سقطرى في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن عدد المفقودين في الجزيرة وصل إلى 17 شخصا نتيجة غرق مركبين وجرف عدد من السيارات، مضيفا أن المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية للجزيرة لا تزال معزولة.

قرى معزولة

وذكر أن هناك "أكثر من عشر قرى معزولة تماما ويتعذر الوصول إليها"، متوقعا سقوط ضحايا وحدوث أضرار كبيرة في المناطق الواقعة أمام ممر الإعصار، داعيا المنظمات الإنسانية وقوى التحالف العسكري إلى إرسال فرق إغاثية وإنقاذ.

من جهتها، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الجزيرة "محافظة منكوبة" ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" عن المتحدث باسم الحكومة راجح بادي قوله أن "أرخبيل سقطرى محافظة منكوبة لما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات، وتحتاج إلى مساعدات عاجلة (...) لإسعاف المواطنين المحاصرين في قراهم أو المواطنين الذين يسكنون أعالي الجبال".

معاناة السكان

وأظهرت تسجيلات فيديو التقطها مصور وكالة الأنباء التونسية في الجزيرة أمطارا غزيرة تتساقط على شوارع وأحياء غمرت المياه منازلها ما اضطر السكان إلى الخروج منها ومحاولة التوجه سيرا نحو مناطق أخرى أقل تضررا.

وقالت السلطات إن عشرات العائلات غادرت منازلها وانتقلت للإقامة موقتا في مراكز حكومية.

وفي جنوب شرق اليمن دعت السلطات المحلية في محافظة المهرة السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة. ودعت السكان في البلد الفقير إلى التوجه إلى مراكز إيواء تم تخصيصها تحسبا للإعصار.

وفي العام 2015، أسفر إعصار "ميغ" عن مقتل 14 شخصا في جزيرة سقطرى.

تحضيرات عمانية

وفي سلطنة عمان، رفعت السلطات تصنيف الإعصار المداري من الدرجة الأولى إلى الثانية، وكثفت الاستعدادات على مستوى كافة الهيئات الحكومية قبل أن يضرب الإعصار عمان مساء الخميس أو الجمعة.

وأعلن التلفزيون العماني صباح الخميس أن سلاح الجو قام بإخلاء جزر الحلانيات في نطاق محافظة ظفار الجنوبية من سكانها الذين تقدر أعدادهم بالمئات من مواطنين أو مقيمين، إلى مناطق آمنة.

كما تم الإعلان عن توفير أماكن مناسبة ومجهزة للإيواء لمن يتم إجلاؤهم في مختلف ولايات محافظة ظفار.

وتم إخلاء مستشفى السلطان قابوس في صلالة عاصمة ظفار، من المرضى ونقلهم الى مستشفيات أخرى. ويتوقع أن يضرب الإعصار بشدة صلالة في الساعات المقبلة.

وقررت الهيئة العامة للطيران المدني إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران بدءا من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات.

وقررت وزارة التربية تأجيل بعض الامتحانات في محافظة ظفار وأجزاء من ولاية الجازر بمحافظة الوسطى أثناء مرور الإعصار.

وقام مسؤولون عمانيون بزيارة تفقدية لعدد من السدود في ظفار من بينها سد للحماية من مخاطر الفيضانات في صلالة، وأكدوا على "جاهزية كافة السدود… لاستقبال كميات مياه الأمطار المتوقع سقوطها"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وفي حزيران/يونيو 2010، قتل 16 شخصا حين ضرب الإعصار "فيت" السلطنة. وفي 2007، أسفر الإعصار "غونو" عن مقتل تسعة وأربعين شخصا وخلف خسائر مادية قدرت بنحو أربعة مليارات دولار.

ودعا مجلس التعاون الخليجي في بيان المواطنين في عمان، وفي الإمارات والسعودية المجاورتين أيضا، إلى الحذر ومتابعة التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية حول حالة الطقس.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/05/2018