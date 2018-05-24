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الشرق الأوسط

من هو الجهادي الفرنسي البارز في تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي اعتقل في الرقة؟

© صورة مأخوذة من شاشة فرانس24

فيديو أحلام الطاهر

آخر تحديث : 24/05/2018

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن اعتقالها لجهادي فرنسي بارز في تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل أيام كان مختبئا في محافظة الرقة في شمال سوريا. فمن يكون أدريان غيال الملقب أبو أسامة الفرنسي الذي يعتبر واحدا من أخطر عناصر التنظيم المتشدد وكان من المسؤولين عن دعاية التنظيم.

نشرت في : 24/05/2018

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