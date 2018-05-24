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واشنطن تؤكد أن سفيرها في إسرائيل خدع بصورة مركبة للقدس تخلو من الأقصى
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أنطونيو غوتيريس يدعو حزب الله اللبناني للتحول إلى "حزب سياسي مدني فقط"
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محققون دوليون: الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية في 2014 نقل من وحدة عسكرية روسية
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إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة للاعتراف بـ"سيادتها" على هضبة الجولان
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من هو الجهادي الفرنسي البارز في تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي اعتقل في الرقة؟
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معرض التقنيات الحديثة: ماكرون يريد فرنسا "منبتا للشركات الناشئة"
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سقطرى اليمنية جزيرة منكوبة بعد مرور إعصار "ميكونو" وسلطنة عمان تستعد لمواجهته
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فرانس24 تعزز حضورها الإعلامي في فيتنام
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الحكم على مدون جزائري بالسجن عشرة أعوام بتهمة "التخابر مع قوى أجنبية"
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لبنان: الرئيس ميشال عون يكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة
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محامي الناشط وائل عباس يتهم السلطات المصرية "باختطاف موكله وإخفائه قسريا"
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الرئيس ترامب يعلن إلغاء القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة
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