محامي الناشط وائل عباس يتهم السلطات المصرية "باختطاف موكله وإخفائه قسريا"

أنباء القبض على الناشط السياسي والمدون المصري وائل عباس فتحت من جديد ملف وضع الحريات والمعارضة السياسية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية في مارس/آذار الماضي. جمال عيد محامي وائل عباس صرح لفرانس24 بأن موكله في مكان مجهول وأنه لم يعرض على النيابة العامة كما يقضي بذلك القانون وهو ما يعد جريمة "اختطاف وإخفاء قسري" ترتكبها السلطات المصرية.

اعتقلت السلطات المصرية فجر الأربعاء الناشط السياسي والمدون المستقل وائل عباس "واقتادته إلى مكان غير معلوم" بحسب ما أدلى به نشطاء مقربون منه. ويأتي هذا التوقيف بعد أيام قليلة من توقيف الشرطة المصرية ناشطا سياسيا آخر وناشطا في مجال حقوق الإنسان المحامي هيثم محمدين العضو في "حركة الاشتراكيين الثوريين" المعارضة وكذلك الناشط والقيادي السابق في حزب "الدستور" شادي الغزالي حرب.

كان وائل عباس أول من بادر إلى الإعلان عن خبر اعتقاله وذلك على فيس بوك ثم بعد ذلك اختفت أخباره إلى الآن. ونشرت جريدة الأهرام الحكومية خبر اعتقال عباس متبوعا بتعليق "ويتبنى وائل عباس أجندة وتوجهات ومخططات ودعوات تنظيم الإخوان من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي". وهو ما قد يعطي فكرة عن أسباب الاعتقال والاتهامات المعدة لتوجيهها إلى الناشط المعروف تقريبا بتوجهاته اليسارية. بيد أن جريدة أخرى –اليوم السابع– ذكرت نقلا عن مصادر قانونية بأن السبب في القبض عليه اتهامه بمناهضة الدولة المصرية والتحريض عليها.

[ The activist Wael Abbas writed on his Facebook account 5 hours ago, that he is being arrested, and no one knows his place so far

Till When , the activists and the opinion owners will be arrested ?!#Egypt #وائل_عباس_فين @mrmeit @AlaaAswany @BaheyHassan @gamaleid @fqadi pic.twitter.com/uxF80Ji6wE Freedom (@freedom202010) May 23, 2018

ظهر وائل عباس على الساحة السياسية المصرية في العام 2004 عبر نشره لمدونة "الوعي المصري" التي تتناول الوضع السياسي في مصر وتتابع أخبار الاحتجاجات العمالية والطلابية آنذاك ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وتوثق انتهاكات الشرطة المصرية والقمع الذي تمارسه على المواطنين إثر الحراك السياسي الذي اجتاح البلاد في هذه الفترة وأجبر مبارك على تغيير الدستور وإجراء أول انتخابات رئاسية تعددية.

فرانس24 تحدثت مع جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محامي وائل عباس الذي أدان عملية القبض غير المبررة على عباس والتي تمت دون إذن من النيابة العامة أو إبداء أية أسباب. وقال عيد أن هيئة من المحامين التي تدافع عن عباس قد تقدمت بشكوى للنائب العام بهذا الخصوص، علما أن القانون المصري يعطي مهلة قدرها 24 ساعة من وقت إلقاء القبض على أي شخص لحين عرضه على النيابة العامة وهو ما لم يتم مع عباس. وأضاف المحامي بأن عباس مريض ويتناول عددا من أدوية علاج المعدة والأمعاء والتي يجب أخذها في أوقات محددة وإلا تعرضت صحته للتدهور، كما أن الشرطة لم تمهله لحظة إلقاء القبض عليه أي وقت لارتداء ملابسه.

بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: اقتحمت قوة من الشرطة منزل أسرة المدون وائل عباس فجر اليوم، دون إبداء إذن نيابة، واقتادت عباس -معصوب العينين وبملابس النوم- إلى جهة غير معلومة دون السماح له بالاتصال بمحاميه. واستولت القوة على أجهزة كمبيوتر وهواتف ومتعلقات شخصية خاصة بعباس pic.twitter.com/Qn1oKsIIlK Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 23, 2018

وقال جمال عيد إن النيابة غير متجاوبة مع طلبات المحامين بعرض وائل عباس عليها خاصة أن السلطات لم تصرح بمكان اعتقال عباس وهو ما يعد جريمة خطف ترتكبها الدولة بحق أحد مواطنيها ويعتبر أيضا اختفاء قسريا، كما أن النيابة العامة بهذا الشكل لم تعد ممثلا للشعب وإنما خصما يزج بنفسه في معمعة صراع سياسي لا ناقة لها فيه ولا جمل. وربط جمال عيد بين اعتقال عباس وسلسلة الاعتقالات التي قامت بها الدولة في الآونة الأخيرة معتبرا إياها محاولة لشغل وإرباك واستنزاف مجهودات الحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر في اللهاث وراء أعضائها المعتقلين وأن مصر تعيش الآن أسوأ عصورها من انعدام للحريات والديمقراطية.

وندد الكثير من المنظمات والمراقبين لوضع حقوق الإنسان في مصر باعتقال وائل عباس وأبدوا قلقهم من الحال الذي آلت إليه الحريات العامة والشخصية في مصر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يردد دائما أن دولة القانون والدستور والحريات هي التي تحكم مصر رغم وجود 60 ألف معتقل سياسي في مصر حسب تقديرات "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وهو أمر نفاه الرئيس السيسي في مقابلة حصرية مع فرانس24 العام 2017.

إن احتجاز المدون والصحفي #وائل_عباس يمثل استكمال لقمع السلطات المصرية لحرية التعبير. تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح الصحفيون عرضة للحبس فقط بسبب قيامهم بعملهم الصحفي. أخبروا @AlsisiOfficial أن #الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/GLsNFCBIGJ منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 23, 2018

وفي النهاية طالب جمال عيد بعرض موكله على النيابة العامة واحترام دولة القانون والبعد عن توزيع الاتهامات والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وخاصة المعتقلون في الحبس الاحتياطي (سجناء الولا حاجة – "سجناء اللاشيء") الذين لم يعرضوا على قاض والذين تبلغ نسبتهم 50% من السجناء حسب تصريح علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري.

فرانس 24

نشرت في : 24/05/2018