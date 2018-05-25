أصداء الإعصار "ميكونو" الذي ضرب سقطرى وعمان على وسائل التواصل الاجتماعي

ضرب الأربعاء إعصار "ميكونو" جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة في بحر العرب مخلفا دمارا واسعا في الطرق والمباني وسبعة عشر مفقودا، ثم تحول بعدها الإعصار "لعاصفة شديدة القوة". واشتدت قوته ليصبح إعصارا من الدرجة الثانية. واتجه الإعصار إلى سلطنة عمان وسواحل يمنية أخرى.

شغلت أخبار الإعصار "ميكونو" في بحر العرب وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن عاث خرابا في جزيرة سقطرى اليمنية مساء الأول من أمس الأربعاء. وانتشرت الفيديوهات والصور التي تبين حجم الدمار الذي طال هذه الجزيرة الواقعة في منتصف بحر العرب.

وأعلنت السلطات اليمنية الخميس جزيرة سقطرى منطقة منكوبة وناشدت الدول والمنظمات الإنسانية التدخل لإنقاذ السكان، بعدما أدى إعصار "ميكونو" إلى سيول حاصرت المنازل وغمرت قرى وأحياء، مخلفاً سبعة عشر مفقوداً

كما ضرب الإعصار اليوم الجمعة مناطق ساحلية في سلطنة عمان مثل ظفار وصلالة. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية العمانية على حسابها في تويتر أن الإعصار اشتد قوة ليبلغ الدرجة الثانية على سلم الأعاصير مع رياح شديدة للغاية.

وشهدت عدة مدن في ظفار تساقط أمطار غزيرة فجر الجمعة مع اقتراب الإعصار من المناطق الساحلية. وأمس الخميس كثفت السلطات الاستعدادات على مستوى كافة الهيئات الحكومية واستنفرت الشرطة والجيش وأغلقت المدارس حتى يوم الاثنين تحسبا للاعصار.

وقررت الهيئة العامة للطيران المدني الخميس إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات.

تأثير إعصار ميكونو على صلالة في سلطنة عمان

تأثير إعصار ميكونو على ولاية مرباط بمحافظة ظفار في سلطنة عمان

فرانس24

نشرت في : 25/05/2018