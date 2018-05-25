الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أنتم هنا

طريق "كومبوستيل" بين فرنسا وإسبانيا... روحانية الأمكنة وجمالية المشهد

للمزيد

ريبورتاج

فيتنام: مدرب فرنسي يسعى لتحويل أطفال فيتناميين إلى لاعبي كرة قدم محترفين

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

سلطنة عمان تعلن حالة الطوارئ استعدادا لإعصار ميكونو

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

إيمانويل ماكرون يعلن من موسكو العمل على مبادرة مشتركة مع بوتين حول إيران وسوريا وأوكرانيا

للمزيد

هي الحدث

الــمــرأة الــكـويـتـيـة: بـيـن الـدولـة الـمـدنـيـة وتـصـاعـد الـنـفـس الإســلامـي

للمزيد

ثقافة

الفنانة نجاة عطية: "غيابي هو نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها تونس والمنطقة"

للمزيد

النقاش

فرنسا-روسيا-الولايات المتحدة: إلى متى سيظل ترامب يخلط أوراق العالم؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

شروط إيران لاحترام الاتفاق النووي وواقعيتها..

للمزيد

ضيف اليوم

صفحة جديدة في العلاقات الروسية الأوروبية؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

السعودية: إطلاق سراح أربع ناشطات يدافعن عن حقوق المرأة واعتقال ناشط آخر

© أ ف ب | صورة من أرشيف 27 أيلول/سبتمبر 2016 في الرياض، للناشطة الحقوقية السعودية عزيزة اليوسف وهي ضمن الموقوفين من السلطات بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/05/2018

أطلقت السلطات السعودية سراح أربع ناشطات في مجال حقوق المرأة، لكنها اعتقلت ناشطا آخر في إطار حملا ت توقيف استهدفت آخرين قبل شهر من بدء تطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارة.

أفرجت السلطات السعودية عن أربع ناشطات يدافعن عن حقوق المرأة، بعد حملة اعتقالات طالت آخرين قبل شهر من دخول قرار السماح للنساء بقيادة السيارة حيز التنفيذ، وفق ما أعلن ناشطون الجمعة. لكن السلطات أوقفت في المقابل ناشطا آخر.

فأطلق سراح ولاء آل شُبر التي يعتقد أنها في العشرينيات من عمرها بعد الإفراج الخميس عن ثلاث ناشطات من بين 11 ناشطاً أغلبهم نساء أوقفوا الأسبوع الفائت وجميعهم من المدافعين عن حق المرأة في قيادة السيارة ويطالبون بإلغاء ولاية الرجل على المرأة.

للمزيد - ولي العهد السعودي أمير "طموح ومتحمس" يقود الإصلاحات بقبضة من حديد

وأكد ناشطون ومنظمة العفو الدولية الخميس الإفراج عن عائشة المانع وحصة آل الشيخ ومديحة العجروش وجميعهن كبيرات في السن ومن ضمن المجموعة التي بدأت حركة الاحتجاج في السعودية في تسعينيات القرن الماضي من أجل حق المرأة في القيادة.

ولم يرد أي تعليق من السلطات السعودية بشأن هذه الأنباء ولا حول ظروف الإفراج عن الناشطات.

في تلك الأثناء، كشفت منظمة العفو أن السلطات اعتقلت في وقت متأخر الخميس محمد البجادي أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية وهي من جمعيات حقوق الإنسان القليلة في السعودية.

وصرحت سماح حديد مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية إن توقيف البجادي "يعني أن السلطات السعودية تواصل حملتها على ناشطي حقوق الإنسان. إنه تطور مقلق ونحن ندعو الحكومة إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور".

وحُكم على البجادي بالسجن عشر سنوات في 2015 من قبل محكمة قال الناشطون إنها مختصة بقضايا "الإرهاب" لكن أفرج عنه لاحقا.

وسجن قبل ذلك في 2011 ونفذ إضرابا عن الطعام استمر أسابيع بعد أن أوقف بتهمة المشاركة في احتجاج في الرياض، وفق ناشطين.

ولم يصدر أي تعليق عن السلطات بشأن توقيفه.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 25/05/2018

  • السعودية - اليمن

    السعودية تحول ملياري دولار للحكومة اليمنية لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي بالبلاد

    للمزيد

  • السعودية

    مشجعات سعوديات في ملعب لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ المملكة

    للمزيد

  • السعودية

    زوجة المدون السعودي رائف بدوي "كلي أمل في محمد بن سلمان"

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي