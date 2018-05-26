محكمة مصرية تحظر منصة يوتيوب بعد نشرها فيلما مسيئا للإسلام

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر السبت حظر منصة يوتيوب في البلاد لمدة شهر، بسبب نشرها فيلما مسيئا للإسلام قبل 6 سنوات.

قضت محكمة في مصر السبت بحظر منصة يوتيوب لمدة شهر، في قضية تعود لعام 2012 عندما قامت بنشر فيلم مسيئ للنبي محمد، على ما أفاد مسؤول قضائي.

وكانت محكمة أول درجة قضت في العام 2013 بحظر الموقع لنشره فيلم "براءة المسلمين" الذي أثار اعتراضات واسعة في مصر والعالم الإسلامي آنذاك، لكن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طعن في الحكم.

ويعد الحكم الصادر السبت عن محكمة القضاء الإداري نهائيا ولا يمكن الطعن فيه.

وكانت مقتطفات من الفيلم لمدة 14 دقيقة قد بُثت على منصة يوتيوب، لكن هناك نسخة أطول للفيلم تستمر ساعة و40 دقيقة.

والفيلم المسيء للإسلام أثار موجة غضب في العالم الإسلامي واحتجاجات مناهضة للأمريكيين في الشرق الأوسط أوقعت أكثر من 30 قتيلا في أيلول/سبتمبر 2012.

وفي ليبيا قتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز في هجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي.

وسعت واشنطن إلى التخفيف من حدة التظاهرات بالقول إن الفيلم المثير للجدل من إنتاج شركة خاصة وليس حكوميا.

وقال مسؤولون أمريكيون آنذاك إن قوانين حرية التعبير منعتهم من وقف إنتاج الفيلم الاستفزازي. وكانت منصة يوتيوب تعمل بشكل طبيعي في القاهرة، كما لوحظ في القاهرة بعد ظهر السبت.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 26/05/2018