قوات التحالف العربي تؤكد أن القوات اليمنية على بعد 20 كلم من "الحديدة"

ذكر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن بأن القوات اليمنية التي تدعمها على بعد 20 كيلومترا فقط عن مدينة الحديدة التي تضم ميناء رئيسيا يستقبل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين. وذكر المتحدث باسم التحالف العسكري بأن عمليات القوات المشتركة لا تزال مستمرة نحو هذا الميناء الذي يعتقد التحالف أن الحوثيين يهاجمون منه سفنا في البحر الأحمر.

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الاثنين أن القوات التي يدعمها في هذا البلد باتت على بعد نحو 20 كلم فقط من مدينة الحديدة التي تضم ميناء رئيسيا تدخل عبره غالبية المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن طيار تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض "لم يتبق إلى الحديدة إلا ما يقرب من 20 كلم ولا تزال العلميات مستمرة" ضد الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة الساحلية منذ 2014.

وتهدف هذه العملية إلى التقدم في اتجاه ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين والذي يعتبر المدخل الرئيسي للمساعدات الموجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في البلد الفقير. ويرى التحالف في هذا الميناء منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر.

وأضاف "سقطت الدفاعات مصحوبة بحالة انهيار وهروب قادة ميدانيين".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ سنوات بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

وجمعت الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين ، في بداية 2018 ثلاث قوى غير متجانسة ضمن قوة واحدة تحت مسمى "المقاومة اليمنية" من أجل شن العملية في الساحل الغربي في اليمن باتجاه مدينة الحديدة.

وتهدف هذه العملية إلى التقدم في اتجاه ميناء الحديدة الذي يعتبر المدخل الرئيسي للمساعدات الموجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في البلد الفقير. ويرى التحالف في هذا الميناء منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر.

وقال المالكي في المؤتمر صحافي "نريد قطع الشريان الذي يستفيد منه الحوثيون".

وجاءت التصريحات غداة تأكيد زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي أن الحوثيين قادرون على إفشال أي عملية عسكرية قد يشنّها التحالف على ميناء الحديدة الإستراتيجي.

وقال الحوثي في خطاب تلفزيوني بثّته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين ليل الأحد-الاثنين إن "شعبنا اليمني اليوم سيقف بكل صمود وثبات لدعم هذه المعركة والتصدي للعدوان في الساحل" الغربي اليمني.

وأضاف إن "المعتدي يستطيع أن يفتح له معركة هناك (في الحديدة) لكنه يستحيل عليه أن يتمكن من حسم هذه المعركة"، معتبرا أنه "إذا نجح بفعل الغطاء الجوي وبفعل قوته العسكرية من خلال المدرعات أن يحدث اختراقا إلى منطقة هنا أو إلى منطقة هناك، يمكن أن يطوّق هذا الاختراق وأن يواجه".

فرانس 24 /أ ف ب

نشرت في : 28/05/2018