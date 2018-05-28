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مراقبون

يتناول الأحداث من خلال شهادات مباشرة لأشخاص عايشوا الحدث، ويستعين بصور وأشرطة فيديو وتسجيلات أرسلها مراقبون هواة وتأكد صحافيو فرانس24 من صحتها. السبت الساعة 10.15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 29/05/2018

حرس الحدود الإيراني يقتل خيول المهربين لوقف عمليات التهريب

© فرانس24

لا تتورع قوات حرس الحدود في إيران عن قتل الخيول التي يستخدمها المهربون في عمليات تهريب البضائع على الحدود العراقية-الإيرانية. مراقبنا يعتقد أن هذه الممارسات التي تستهدف المهربين أساسا لا تجيز قتل هذه الجياد.

إعداد عماد بنسعيّد

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22/05/2018 تركيا

صفحة "اسطنبول البشعة" لإنقاذ المدينة من زحف البناء العصري!!

مراقبنا في تركيا أراد من خلال صفحة تويتر أسماها "اسطنبول البشعة" إظهار وإدانة تهديد البناء العصري الحضري للهندسة المعمارية التقليدية التي عرفت بها مدينة اسطنبول التركية. مجهود...

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13/04/2018 مراقبون

مقابر في أبيدجان أصبحت مكبا للنفايات والأوساخ

بعض المقابر في أبيدجان أصبحت مكبا للنفايات والأوساخ، كما تتعرض بعض القبور للتخريب.

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13/04/2018 الإنترنت

كيف نتحقق من الأخبار الصحيحة والكاذبة على الإنترنت؟

الثاني من أبريل يصادف اليوم العالمي للتحقق من الأخبار على الإنترنت. في هذه الحلقة من مراقبون نكتشف كواليس العمل للتمييز بين الأخبار الصحيحة والكاذبة على الإنترنت، ونطرح لكم أمثلة...

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09/04/2018 AMERICAS

دونالد ترامب ضحية للأخبار الكاذبة على الإنترنت

في هذه الحلقة من مراقبون نكتشف أخبارا زائفة على الإنترنت تتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يهوى بدوره هذا الصنف من الأخبار، إلا أنه أحيانا يقع ضحية هذه الأخبار المفبركة.

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