حرس الحدود الإيراني يقتل خيول المهربين لوقف عمليات التهريب

آخر تحديث : 29/05/2018
يتناول الأحداث من خلال شهادات مباشرة لأشخاص عايشوا الحدث، ويستعين بصور وأشرطة فيديو وتسجيلات أرسلها مراقبون هواة وتأكد صحافيو فرانس24 من صحتها. السبت الساعة 10.15 بتوقيت باريس.
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22/05/2018 تركيا
صفحة "اسطنبول البشعة" لإنقاذ المدينة من زحف البناء العصري!!
مراقبنا في تركيا أراد من خلال صفحة تويتر أسماها "اسطنبول البشعة" إظهار وإدانة تهديد البناء العصري الحضري للهندسة المعمارية التقليدية التي عرفت بها مدينة اسطنبول التركية. مجهود...
13/04/2018 مراقبون
مقابر في أبيدجان أصبحت مكبا للنفايات والأوساخ
بعض المقابر في أبيدجان أصبحت مكبا للنفايات والأوساخ، كما تتعرض بعض القبور للتخريب.
13/04/2018 الإنترنت
كيف نتحقق من الأخبار الصحيحة والكاذبة على الإنترنت؟
الثاني من أبريل يصادف اليوم العالمي للتحقق من الأخبار على الإنترنت. في هذه الحلقة من مراقبون نكتشف كواليس العمل للتمييز بين الأخبار الصحيحة والكاذبة على الإنترنت، ونطرح لكم أمثلة...
09/04/2018 AMERICAS
دونالد ترامب ضحية للأخبار الكاذبة على الإنترنت
في هذه الحلقة من مراقبون نكتشف أخبارا زائفة على الإنترنت تتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يهوى بدوره هذا الصنف من الأخبار، إلا أنه أحيانا يقع ضحية هذه الأخبار المفبركة.