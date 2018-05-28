وزير الأمن الإسرائيلي يعتزم منع معتقلي حركة حماس من مشاهدة مباريات كأس العالم

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان الأحد أنه ينوي منع السجناء الفلسطينيين المنتمين لحركة حماس من متابعة نهائيات كأس العالم المقبلة عبر شاشة التلفاز. وقال أردان: "إن السجناء الذين يؤيدون الإرهاب لا يمكنهم الاستمتاع بمسابقة رياضية تجمع الشعوب".

ذكر جلعاد أردان وزير الأمن الإسرائيلي الأحد أنه يبحث إمكانية تغيير القوانين التي تسمح للمسجونين والمعتقلين مشاهدة التلفزيون في خطوة الغرض منها منع أعضاء حركة حماس الفلسطينية في السجون الإسرائيلية من مشاهدة مباريات كأس العالم القادمة المقامة في روسيا.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري عن أردان قوله "لا أنوي السماح لأعضاء حركة حماس المعتقلين في سجوننا بالتمتع (بمشاهدة) مباريات كأس العالم في حين أن هناك رهائن إسرائيليين وجنودا في قطاع غزة". وقال الوزير إنه طلب من إدارة السجون الإسرائيلية "ممارسة الضغط" على عناصر حماس المسجونين.

وبموجب القوانين النافذة حاليا يحق للسجناء مشاهدة التلفزيون، لكن أردان قال إنه يبحث في إمكانية تغيير القوانين قبل بدء نهائيات كأس العالم بكرة القدم التي تقام مبارياتها بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو. وقال الوزير إن السجناء الذين "يؤيدون الإرهاب لا يمكنهم الاستمتاع بمسابقة رياضية تجمع الشعوب".

ويُعتقد أن حماس تحتفظ برفات الجنديين الإسرائيليين أورن شاؤول وهدار غولدين اللذين قتلا في الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 2014.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني في سجونها، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 28/05/2018