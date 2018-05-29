القبة الحديدية الإسرائيلية تتصدى لقذائف هاون من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ناشطين فلسطينيين أطلقوا قذائف هاون الثلاثاء من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. ويأتي ذلك في ظل التصعيد الشديد على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن عددا من قذائف الهاون أطلقها ناشطون من قطاع غزة صباح اليوم قد سقطت جنوبي إسرائيل. ودوت صافرات الإنذار ليلة الاثنين والثلاثاء جنوب إسرائيل وهرع السكان للمخابئ، وذكر الجيش أن غالبية القذائف قد تم التصدي لها.

وصرح الجيش في بيان أن "25 قذيفة هاون أُطلقت على عدة مواقع في الأراضي الإسرائيلية". وأضاف أن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ "تصدى لغالبية القذائف"، بينما أشارت الشرطة إلى سقوط "عدد من قذائف الهاون في أراض خلاء في إسرائيل"، دون ذكر أي إصابات. وأكد الجيش الإسرائيلي في البيان أن دبابة أطلقت النار باتجاه موقع "حركة الجهاد الإسلامي" بعد قيام جنوده بتفجير عبوة زرعت بالقرب من السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة وكانت تستهدف قواته.

وقتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح الاثنين في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في غزة. وبذلك، يرتفع إلى 121 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أواخر آذار/مارس الماضي.

وقبلها بيوم توفي ناشط في "حركة الجهاد الإسلامي" متأثرا بجروح أصيب بها في قصف مدفعي إسرائيلي صباح الأحد ليرتفع إلى ثلاثة عدد النشطاء الذين قتلوا في القصف، وأكدت الحركة أن القتلى الثلاثة هم من عناصر جناحها العسكري سرايا القدس.

ومن المقرر أن تحاول مجموعة من الناشطين الفلسطينيين الإبحار الثلاثاء رغم الحصار المفروض على القطاع، لكن لم يتم الإعلان عن وجهة القارب الذي ينقل مرضى بحاجة إلى رعاية طبية وطلابا وخريجي جامعات يبحثون عن عمل.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل.

وتراجعت حدة التظاهرات عند الحدود بين غزة وإسرائيل بعد أن بلغت ذروتها في 14 أيار/مايو حين قتل 61 فلسطينيا على الأقل خلال تظاهرات شارك فيها عشرات آلاف الفلسطينيين احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وتدافع إسرائيل عن ممارساتها عند الحدود مع غزة وتعتبرها ضرورية للدفاع عن حدودها ووقف عمليات التسلل إلى أراضيها. وتتهم إسرائيل حركة حماس التي تسيطر على القطاع وخاضت ثلاث حروب ضدها منذ نهاية 2008، باستخدام الاحتجاجات التي انطلقت في ذكرى يوم الأرض في 30 آذار/مارس غطاء لممارسة أعمال عنف.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/05/2018