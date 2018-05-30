الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مواقع "عسكرية" في قطاع غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع "عسكرية" تابعة لحماس في قطاع غزة ليلا، وفق ما أفاد الأربعاء. وأشار الجيش إلى أن هذا التصعيد يأتي ردا على إطلاق صواريخ وقذائف من القطاع على إسرائيل. هذا وقد أعلنت حركة حماس أنها توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية مصرية، إلا أن وزير الاستخبارات الإسرائيلي نفى ذلك.

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه ضرب 25 "هدفا عسكريا" لحماس بغارات جوية في قطاع غزة ليلا ردا على إطلاق صواريخ وقذائف من القطاع باتجاه إسرائيل، في تصعيد عسكري غير مسبوق منذ حرب العام 2014.

وكانت إسرائيل أعلنت في بيان الثلاثاء ذكر أن مقاتلاتها الحربية قصفت أكثر من 35 هدفا عسكريا في قطاع غزة هي مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مضيفة أن حوالي 70 صاروخا وقذيفة هاون أطلقت باتجاهها من غزة خلال النهار وتم اعتراض عدد منها.

إطلاق صواريخ من غزة نحو جنوب إسرائيل

من بين الأهداف ورش لتصنيع الصواريخ ومخابئ لطائرات مسيرة و"منشآت عسكرية".

وأصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح بينما لم يتم الإعلان على الفور عن سقوط ضحايا في قطاع غزة.

وكانت حركة الجهاد الاسلامي أعلنت مساء الثلاثاء التوصل برعاية مصر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. إلا أن الجيش الإسرائيلي نفى ذلك، وفق ما أفاد وزير الاستخبارات الاسرائيلي، وصرح كاتز في مقابلة مع الإذاعة العامة "إسرائيل لا تريد تدهور الوضع لكن الجانب الذي بدأ بالعنف يجب أن يتوقف عنه. وستدفّع إسرائيل (حماس) ثمن كل نيرانها عليها".

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا في بيان مشترك مساء الثلاثاء تبنيهما إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل ردا على "العدوان الإسرائيلي".

وهي المرة الأولى التي تتبنى فيها الحركتان علنا هجمات مشتركة منذ حرب 2014 في قطاع غزة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/05/2018