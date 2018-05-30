الاتحاد الأوروبي يندد بتوقيف نشطاء معارضين في مصر

استنكر الاتحاد الأوروبي الأربعاء توقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر، ولا سيما في الأسابيع الأخيرة. من جهتها أكدت الخارجية المصرية الرفض الكامل لهذا الموقف وما تضمنه "من قراءة غير صحيحة للواقع المصري".

صرحت الأربعاء مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا".

ويعتبر هذا الموقف تنديدا من الاتحاد الأوروبي بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في البلاد بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت ليل السبت للأحد الناشط حازم عبد العظيم المعارض للسيسي بعد أيام على وضع المدون والصحافي وائل عباس قيد الحبس الاحتياطي.

وتابعت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد".

وأضافت أن "الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية".

وخلصت المتحدثة إلى القول إن "المدافعين عن الحقوق الأساسية والديمقراطية يجب ألا يخشوا التعرض لرد. ننتظر من السلطات المصرية أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية".

وفي بيان صدر بعد ظهر الأربعاء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد "رفض مصر الكامل لتلك التصريحات، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري".

وصرح أبوزيد "إن مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير"، موضحا أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".

وأضاف أن "مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية".

وسيؤدي السيسي اليمين الدستوري السبت أمام مجلس النواب بعد شهرين على إعادة انتخابه بأكثر من 97% من الأصوات، وفق ما أعلنت الصحافة الرسمية.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان نظام السيسي بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين. وتنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات مشددة على ضرورة مكافحة "الإرهاب".

وجاء القبض على عبد العظيم بعد توقيف عدة نشطاء خلال الأسابيع الأخيرة كان آخرهم المدون البارز وائل عباس الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا الخميس الماضي حبسه 15 يوما احتياطيا بعد أن حققت معه بتهم عديدة من بينها "المشاركة في تنفيذ أهداف جماعة إرهابية".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 30/05/2018