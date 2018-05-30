اجتماع مجلس الأمن الأربعاء لبحث الهجمات الفلسطينية على إسرائيل

يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش (الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، بطلب من الولايات المتحدة، لبحث إطلاق حركتي حماس والجهاد الإسلامي صواريخ وقذائف من غزة على إسرائيل في أسوء تصعيد منذ حرب 2014. من جهتها، تسعى الكويت إلى استصدار قرار لنشر "بعثة حماية دولية" للفلسطينيين.

غداة إطلاق حركتي حماس والجهاد الإسلامي عشرات الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل ردا على "العدوان الإسرائيلي"، يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء عند الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش (الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك) بطلب من الولايات المتحدة لبحث هذه الهجمات.

ومن المقرر أن يستمع المجلس خلال الاجتماع إلى تقرير يعرضه موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وقد وزعت واشنطن مسودة بيان الثلاثاء تطالب المجلس بأن يدين "بأشد العبارات القصف الصاروخي العشوائي من قبل المسلحين الفلسطينيين في غزة" باتجاه إسرائيل، فيما قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن "مجلس الأمن يجب أن يغضب ويرد على هذه الجولة الأخيرة من العنف التي تستهدف مدنيين إسرائيليين أبرياء، ويجب أن تخضع القيادة الفلسطينية للمحاسبة لما تسمح بحدوثه في غزة".

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مسودة البيان تطالب حماس والجهاد الإسلامي وجماعات مسلحة أخرى بـ"وقف كل النشاطات العنيفة والأفعال الاستفزازية بما في ذلك على طول السياج الحدودي، ووقف تعريض المدنيين للخطر". ولكن مجلس الأمن منقسم حول العنف في غزة، علما أن تبني البيانات يتم بالإجماع، أي بموافقة أعضائه الـ15.

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن هجمات الثلاثاء أسفرت عن إصابة ثلاثة من جنوده بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أنه لا يسعى إلى التصعيد، محذرا حركة "حماس" التي خاض معها ثلاث حروب منذ العام 2008 بوجوب ضبط عناصرها.

وردا على صواريخ وقذائف حماس والجهاد الإسلامي، شنت إسرائيل غارات جوية ضد قواعد للجماعات الفلسطينية المسلحة في القطاع، في تصعيد هو الأسوأ منذ حرب غزة العام 2014.

وأعلنت الحركتان الفلسطينيتان مساء الثلاثاء توصل الفصائل في قطاع غزة برعاية مصر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

هل تنجح الكويت في حشد الدعم لنشر "بعثة حماية دولية" للفلسطينيين؟

وفي سياق متصل، يناقش مجلس الأمن مسودة مشروع قرار تقدمت به الكويت قبل عشرة أيام ويدعو إلى نشر "بعثة حماية دولية" للفلسطينيين. ولكن الخطة ستفشل على الأرجح بسبب الفيتو الأمريكي المتوقع، إلا أن الكويت تأمل أن تنال دعم الأعضاء الـ14 الآخرين في المجلس لإظهار عزلة واشنطن في ما يتعلق بالنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

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ويدعو النص "للنظر في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين" في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، كما يطلب من الأمين العالم أنطونيو غوتيريس تقديم تقرير خلال 60 يوما حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك تشكيل بعثة دولية.

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون المشروع المقترح ووصفه بأنه "معيب"، وقال إنه قد تم وضعه لمساعدة حركة حماس التي تحكم غزة.

وتقدمت الكويت بمشروع القرار بعد أن قتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات على الحدود بين غزة وإسرائيل إثر نقل الولايات المتحدة لسفارتها إلى القدس.

وبحسب دبلوماسيين، فإن الفلسطينيين قد يتوجهون إلى الجمعية العامة في حال فشل مشروع القرار الكويتي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/05/2018