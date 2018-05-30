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الشرق الأوسط

العراق: سكان الموصل يستعيدون عاداتهم في أول رمضان بعد هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية"

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو خديجة حديد

آخر تحديث : 30/05/2018

أراد سكان الموصل، في أول شهر رمضان بعد هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية"، استعادة ليس فقط المدينة بل ذكرياتهم وعاداتهم التي حرمهم منها التنظيم المتطرف حين كان يبسط نفوذه على المنطقة في العراق.

نشرت في : 30/05/2018

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