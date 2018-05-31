الكويت تعطل صدور إعلان لمجلس الأمن يدين إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل

عطلت الكويت الأربعاء خلال اجتماع لمجلس الأمن مشروع قرار أمريكي لإصدار إعلان يندد بقوة بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل. كما أنه من المفترض أن يصوت المجلس في الأيام المقبلة على مشروع قرار قدمته الكويت يدعو لاتخاذ "إجراءات تضمن أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين".

عرقلت الكويت الأربعاء اقتراحا أمريكيا بإصدار إعلان عن مجلس الأمن يندد بقوة بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل. والمعروف أنه لا بد من إجماع لصدور إعلان عن مجلس الأمن.

وكانت الولايات المتحدة وزعت الثلاثاء مشروع إعلان عشية الاجتماع المقرر لمجلس الأمن الأربعاء بناء على طلب واشنطن، للبحث في إطلاق صواريخ على إسرائيل من قطاع غزة.

ويذكر أن إسرائيل ردت بشن غارات جوية على عشرات المواقع في القطاع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وتضمنت رسالة من ممثلية الكويت التي تمثل حاليا الدول العربية إلى ممثلية الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أنه:

"لا نستطيع المواقفة على نص يتم التداول فيه من قبل بعثتكم، في حين أننا نعمل على مشروع قرار يتطرق إلى حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة".

وكان الأمريكيون عرقلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية مشروعي إعلان يعبران عن قلق مجلس الأمن إزاء أعمال العنف في قطاع غزة، ما يكشف عن الانقسام القائم في مجلس الأمن إزاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن المفترض أن يصوت مجلس الأمن هذا الأسبوع على مشروع قرار للكويت يدعو إلى اتخاذ "إجراءات تضمن أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين" في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، حسب النص الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.

ويتوقع الدبلوماسيون أن تعرقل واشنطن صدور مشروع القرار هذا عبر استخدام الفيتو.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/05/2018