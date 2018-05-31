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إيران تمهل "توتال" شهرين للتفاوض مع واشنطن بهدف تجنب العقوبات
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الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد أن غياب صلاح لن يتجاوز ثلاثة أسابيع
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الاتحاد الأوروبي يندد بتوقيف نشطاء معارضين في مصر
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بلجيكا: تنظيم "الدولة الإسلامية" يتبنى اعتداء مدينة لييج
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الفيفا يستبعد الحكام السعوديين من مونديال 2018 بسبب قضية المرداسي
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الكويت تعطل صدور إعلان لمجلس الأمن يدين إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل
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كييف تقول إنها اختلقت عملية قتل الصحافي الروسي المعارض بابتشينكو لحمايته
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فيديو: مدينة منبج السورية.. نقطة توتر دائم في منطقة تتنازعها استقطابات إقليمية
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الإمارات: السجن عشر سنوات على ناشط حقوقي معروف بتهمة "الإساءة إلى هيبة الدولة"
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وزير الخارجية الأمريكي يبدأ المحادثات مع مسؤول كوري شمالي تحضيرا للقمة "المحتملة"
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الأسد يهدد باللجوء للقوة ضد قوات سوريا الديمقراطية إذا رفضت خيار المفاوضات
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ماكرون يسعى إلى التوصل لإصلاح جديد في منظمة التجارة العالمية لتجنب الحرب التجارية
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