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الشرق الأوسط

فيديو: مدينة منبج السورية.. نقطة توتر دائم في منطقة تتنازعها استقطابات إقليمية

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو نسيم بن معمر

آخر تحديث : 31/05/2018

لا تزال مدينة منبج في شمال سوريا نقطة توتر دائم في منطقة تتنازعها استقطابات عسكرية تركية وكردية وأمريكية وسورية. ومستقبل منبج قد يضمنه اليوم اتفاق بين واشنطن وأنقرة بشأن خريطة طريق من ثلاث مراحل لإدارة المدينة.

نشرت في : 31/05/2018

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