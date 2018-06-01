فيتو أمريكي ضد مشروع قرار يدعو لتوفير حماية دولية للفلسطينيين

لجأت واشنطن إلى حق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع قرار تقدمت به الكويت لتوفير حماية دولية للفلسطينيين. ويدعو مشروع القرار إلى النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في كامل الأراضي الفلسطينية، كما ينص على توقف الجيش الإسرائيلي عن "استخدام أي قوة مفرطة وغير متناسبة وعشوائية".

لم يتمكن مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة من تمرير مشروع قرار يطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا المقترح الذي قدمته الكويت والذي يندد باستخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الولايات المتحدة إن القرار يشكل "وجهة نظر متحيزة للغاية" وأخفق في إلقاء اللوم على حركة حماس في العنف الذي وقع في الآونة الأخيرة.

وقالت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبيل التصويت "تتحمل حركة حماس الإرهابية المسؤولية الأساسية عن ظروف العيش المروعة في غزة".

ومن بين أعضاء المجلس الخمسة عشر صوت عشرة لصالح القرار من بينهم فرنسا. ولم ترفضه سوى الولايات المتحدة. وامتنعت أربعة دول عن التصويت من بينها بريطانيا.

ولكي يعتمد أي قرار، يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل مع عدم استخدام حق النقض من أي عضو من الأعضاء الدائمين الخمسة، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وتقول كل من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي إن هجماتهما الأخيرة التي شملت قصف أراض إسرائيلية تأتي ردا على قتل إسرائيل ما لا يقل عن 116 فلسطينيا منذ 30 آذار/مارس في احتجاجات على حدود قطاع غزة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/06/2018