واشنطن تعتزم استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الكويتي لحماية الفلسطينيين

تعتزم الولايات المتحدة استخدام الفيتو في مجلس الأمن الجمعة لعرقلة مشروع قرار قدمته الكويت يدعو إلى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. ويتضمن المشروع الكويتي دعوة لمجلس الأمن "لاتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية الفلسطينيين". ومن المفترض أن يجري التصويت الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي الخميس إن بلادها ستستخدم "حتما الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت إلى مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت هايلي أن النص الذي قدمته الكويت نيابة عن الدول العربية يعتمد "نهجا أحاديا مفلسا من الناحية الأخلاقية ولن يؤدي سوى إلى تقويض الجهود الجارية نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وبعد إعلانه في بادئ الأمر عن تأجيل التصويت، من المرتقب أن يجري مجلس الأمن تصويتا الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

ويذكر أن الكويت قدمت مشروع القرار هذا قبل أسبوعين، وطالبت في البداية بمهمة تؤمن حماية دولية للفلسطينيين بعد مقتل حوالى 60 منهم بنيران إسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وتتضمن النسخة النهائية من مشروع القرار الذي قدمته الكويت دعوة إلى "النظر في اتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية" المدنيين الفلسطينيين، كما تدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تقديم تقرير حول "آلية الحماية الدولية" المحتملة.

وتضمن بيان لهايلي أن مشروع القرار الذي قدمته الكويت "يدعو إسرائيل إلى الكف فورا عن أعمالها دفاعا عن النفس لكنه لم يشر إلى تصرفات حماس العدوانية ضد قوات الأمن والمدنيين الإسرائيليين". وكانت هايلي شددت أمام مجلس الأمن الأربعاء على أن بلادها ستعارض المقترحات الخاصة بحماية الفلسطينيين.

في المقابل وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار يلقي باللوم على حماس في أعمال العنف الأخيرة في غزة ويطالب بأن توقف حماس والجهاد الإسلامي "كل الأنشطة العنيفة والأعمال الاستفزازية بما في ذلك على طول السياج الحدودي" وفقا لنص المشروع.

ولم يتضح ما إذا كان سيحصل تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي الذي قد يفشل في الحصول على دعم كاف.

ويشار إلى أن 122 على الأقل فلسطينيا قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ أواخر آذار/مارس، غالبيتهم على امتداد السياج الأمني الإسرائيلي، فيما لم يُقتل أي إسرائيلي.

وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يلجأون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا استخدمت واشنطن الفيتو لتعطيل مشروع القرار الذي قدمته الكويت في مجلس الأمن.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/06/2018