الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

منتدى الصحافة

حرية الصحافة.. كراهية الإعلام، ظاهرة كونية جديدة؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الأسد يهدد لكنه لن يستخدم القوة ضد الأكراد!!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

السعودية تعتزم تنفيذ 800 مشروع مائي وبيئي

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل يمكن أن يهاجم الأسد فعلا قوات سوريا الديموقراطية؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

لماذا أعلنت واشنطن الحرب الإقتصادية على حلفائها؟

للمزيد

حوار

الرئيس تواديرا: "أعداء السلام يسعون إلى زعزعة استقرار أفريقيا الوسطى"

للمزيد

النقاش

تونس: أزمة سياسية تعكس صراعات حزبية

للمزيد

وقفة مع الحدث

روسيا تدخل على "خط ترامب-كيم" بـ"علبة أسرار"

للمزيد

ضيف اليوم

إيطاليا.. مشاورات جديدة لتشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

واشنطن تعتزم استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الكويتي لحماية الفلسطينيين

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/06/2018

تعتزم الولايات المتحدة استخدام الفيتو في مجلس الأمن الجمعة لعرقلة مشروع قرار قدمته الكويت يدعو إلى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. ويتضمن المشروع الكويتي دعوة لمجلس الأمن "لاتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية الفلسطينيين". ومن المفترض أن يجري التصويت الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي الخميس إن بلادها ستستخدم "حتما الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت إلى مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت هايلي أن النص الذي قدمته الكويت نيابة عن الدول العربية يعتمد "نهجا أحاديا مفلسا من الناحية الأخلاقية ولن يؤدي سوى إلى تقويض الجهود الجارية نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وبعد إعلانه في بادئ الأمر عن تأجيل التصويت، من المرتقب أن يجري مجلس الأمن تصويتا الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

ويذكر أن الكويت قدمت مشروع القرار هذا قبل أسبوعين، وطالبت في البداية بمهمة تؤمن حماية دولية للفلسطينيين بعد مقتل حوالى 60 منهم بنيران إسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وتتضمن النسخة النهائية من مشروع القرار الذي قدمته الكويت دعوة إلى "النظر في اتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية" المدنيين الفلسطينيين، كما تدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تقديم تقرير حول "آلية الحماية الدولية" المحتملة.

وتضمن بيان لهايلي أن مشروع القرار الذي قدمته الكويت "يدعو إسرائيل إلى الكف فورا عن أعمالها دفاعا عن النفس لكنه لم يشر إلى تصرفات حماس العدوانية ضد قوات الأمن والمدنيين الإسرائيليين". وكانت هايلي شددت أمام مجلس الأمن الأربعاء على أن بلادها ستعارض المقترحات الخاصة بحماية الفلسطينيين.

في المقابل وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار يلقي باللوم على حماس في أعمال العنف الأخيرة في غزة ويطالب بأن توقف حماس والجهاد الإسلامي "كل الأنشطة العنيفة والأعمال الاستفزازية بما في ذلك على طول السياج الحدودي" وفقا لنص المشروع.

ولم يتضح ما إذا كان سيحصل تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي الذي قد يفشل في الحصول على دعم كاف.

ويشار إلى أن 122 على الأقل فلسطينيا قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ أواخر آذار/مارس، غالبيتهم على امتداد السياج الأمني الإسرائيلي، فيما لم يُقتل أي إسرائيلي.

وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يلجأون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا استخدمت واشنطن الفيتو لتعطيل مشروع القرار الذي قدمته الكويت في مجلس الأمن.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/06/2018

  • الشرق الأوسط

    مقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف موقعا لحركة "الجهاد الإسلامي" بغزة

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    الأراضي الفلسطينية: غارة إسرائيلية جديدة على مواقع لحركة حماس بقطاع غزة

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    تصويت الأمم المتحدة على إرسال بعثة تحقيق دولية في الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي