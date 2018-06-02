مصر: السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام مجلس النواب السبت، بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات خلت من المنافسة الحقيقية إثر استبعاد المرشحين الآخرين.

للمرة الأولى منذ 13 عاما في مصر، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت اليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء ولاية رئاسية ثانية، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وأطلقت المدفعية المصرية 21 طلقة في الساحة الخارجية لمجلس النواب خلال مراسم الاحتفال.

وكان في استقبال عبد الفتاح السيسي رئيس البرلمان علي عبد العال، وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء.

وقال السيسي في كلمة ألقاها أمام النواب بعد أداء القسم "لقد واجهنا سويا الإرهاب الغاشم الذي أراد أن ينال من وحدة وطننا الغالي وتحملنا معا مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما نجم عنها من آثار سلبية على نواحي الحياة كافة".

وتابع "أنني عازم على استكمال المسيرة متجردا من أي هوى إلا هوى الوطن لا أخشى سوى الله جل في علاه".

ورسمت الطائرات الحربية والمروحيات ألوان علم مصر بالدخان أثناء تحليقها فوق منطقة وسط القاهرة احتفالا بوصول السيسي، الذي توسطت سيارته موكبا كبيرا من الدراجات النارية حتى بوابة مجلس النواب المصري المتواجد في محيط ميدان التحرير الذي شهد احتجاجات كانون الثاني/يناير 2011 أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأوضح السيسي في كلمته أن "ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة في مقدمة اهتماماتي وسيكون ذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومي والتي من شأنها الارتقاء بالإنسان المصري في كل هذه المجالات"

وأكد على أن "قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا سيكون شاغلي الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي (..) ولن أستثنى من تلك المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف".

وكان مبارك آخر رئيس أدى اليمين أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2005 عن ولاية رئاسية خامسة.

وفي 2013، وبعد أن أزاح سلفه الإسلامي محمد مرسي إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله، تمكن السيسي من الفوز في الانتخابات الرئاسية في العام 2014 بنسبة 96,9% من الأصوات.

وأقسم السيسي اليمين في الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لعدم وجود برلمان في ذلك الوقت.

وفي الثاني من نيسان/أبريل فاز السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

وحصد خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 في المئة من الأصوات، في حين بلغت نسبة المشاركة 41,5% من إجمالي عدد الناخبين البالغ قرابة 60 مليونا.

وفي غياب منافسين حقيقيين كانت نسبة المشاركة الرهان الوحيد في هذا الاقتراع بعد استبعاد مرشحين محتملين جادين مثل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان الذي حُبس بتهمة مخالفة القوانين العسكرية أو آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق الذي تراجع عقب ترحيله إلى القاهرة من الإمارات.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 02/06/2018