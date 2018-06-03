غزة: إسرائيل تشن ضربات جوية على أكثر من 12 موقعا لحماس

قصفت طائرات حربية إسرائيلية أكثر من 12 موقعا لحركة حماس في قطاع غزة، وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي الأحد، أن الضربات الجوية جاءت ردا على إطلاق أربع قذائف من القطاع المحاصر على إسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الأحد أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أكثر من 12 موقعا لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في سلسلة أولى من الضربات الجوية، قصفت طائرات حربية عشرة مواقع إرهابية في ثلاثة مجمعات عسكرية تابعة لحركة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

وأضاف "من بين هذه الأهداف موقعان لتصنيع وتخزين الذخيرة تابعان لحماس ومجمع عسكري".

وأوضح البيان أن هذه الضربات الجوية جاءت ردا على إطلاق صواريخ ضد إسرائيل وعلى "أنشطة إرهابية مختلفة وافقت عليها ونظّمتها حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وقال الجيش في بيان إن ما لا يقل عن أربع قذائف أطلقت من غزة على إسرائيل. وأضاف أنه اعترض ثلاثة صواريخ وأن الرابع لم يصل إلى هدفه.

ودوت صفارات الإنذار في البلدات والقرى الإسرائيلية القريبة من الحدود بعد حلول الظلام مما دفع السكان للاختباء في الملاجئ. ولم تعلن أي جماعة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسلح مسؤوليته عن إطلاق هذه القذائف.

وقال الجيش في بيان آخر، إن طائرة قامت بعد ساعات من سلسلة الغارات الأولى "بقصف خمسة أهداف في مجمع عسكري تابع للقوة البحرية لحماس في شمال قطاع غزة".

ولم يتحدث الجانب الفلسطيني على الفور عن وقوع ضحايا بعد الغارات الجوية.

وتصاعدت أعمال العنف على الحدود في الأسابيع الماضية. وقتل ما لا يقل عن 120 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات حاشدة بدأت في 30 مارس/آذار على حدود غزة.

ووسط إدانة دولية لاستخدامها القوة المميتة، قالت إسرائيل إن كثيرا من القتلى كانوا من أعضاء حماس ومسلحين يحاولون شن هجمات تحت ستار الاحتجاجات.

ويقول الفلسطينيون إن معظم القتلى وآلاف المصابين كانوا من المدنيين العزل الذين استخدمت ضدهم إسرائيل القوة المفرطة.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

نشرت في : 03/06/2018