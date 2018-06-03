الرئيس السوري بشار الأسد يعتزم زيارة كوريا الشمالية ولقاء كيم جونغ أون

نقلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية الأحد عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله إنه يعتزم زيارة بيونغ يانغ ولقاء الزعيم كيم جونغ أون. ويأتي هذا مع ترقب العالم قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ أون في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة. ولم يعلق مكتب الرئيس السوري عن التقرير الذي بثه الإعلام الكوري الشمالي.

نقلت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية الأحد عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله إنه يعتزم زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو ما سيكون أول اجتماع لكيم مع زعيم أجنبي في بيونغ يانغ، وقام بأول زيارة خارجية إلى الصين التي زارها مرتين للقاء الرئيس الصيني شي جيبينغ، حليفه الرئيسي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن بشار الأسد قوله يوم 30 مايو/أيار "سأزور كوريا الشمالية وألتقي مع الزعيم كيم جونغ أون".

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية أن الأسد قال "سأزور كوريا الشمالية وألتقي...كيم جونغ أون"، وذلك خلال استقباله سفير بيونغ يانغ في دمشق مون جونغ نام الأربعاء.

ويأتي هذا الإعلان المفاجئ مع ترقب العالم قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

ونقلت الوكالة عن الأسد قوله إن "العالم يرحب بالتحركات المهمة في شبه الجزيرة الكورية التي قام بها في الآونة الأخيرة السياسي الفذ والقائد الحكيم كيم جونغ أون".

ورفضت الرئاسة السورية التعليق على التقرير في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية.

ويقيم البلدان منذ عقود علاقات جيدة خصوصا في المجال العسكري، وقد استمرت على الأرجح خلال الحرب الأهلية في سوريا.

وأثارت الأمم المتحدة وكوريا الجنوبية شكوكا في الماضي حيال تبادل البلدين الأسلحة الكيميائية. كما ذكرت تقارير صحفية أن كوريا الشمالية ساعدت سوريا على بناء مفاعل نووي دمرته غارة إسرائيلية العام 2007.

ويخضع البلدان لعقوبات دولية، بيونغ يانغ بسبب برنامجها للتسلح النووي، ودمشق بسبب الفظائع المرتكبة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 03/06/2018