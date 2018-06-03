حبس مواطنة لبنانية بعد إهانتها المصريين في فيديو بسبب التحرش

أمر القضاء المصري بسجن مواطنة لبنانية هاجمت في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي المصريين يحتوي على عبارات نابية، اتهمت فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة. وتسبب الفيديو في إثارة غضب المصريين الذين طالبوا بالقبض عليها وهو ما قامت به السلطات قبل مغادرتها البلاد الخميس.

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن القضاء المصري أمر بسجن لبنانية تدعى منى مذبوح على ذمة التحقيق في قضية اتهامها بنشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم فيه المصريين بسبب التحرش الجنسي.

وذكر موقع "أخبار اليوم" الإلكتروني أن "النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بحبس المواطنة اللبنانية منى مذبوح أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون".

وأضاف الموقع أن "نيابة استئناف القاهرة باشرت التحقيق مع المتهمة بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليها الخميس قبل مغادرتها البلاد بموجب قرار من النائب العام".

وكانت بلاغات عدة تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح بتهمة إهانة المصريين.

وكانت المذبوح قد نشرت مقطع فيديو الأسبوع الماضي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة.

واستخدمت المذبوح ألفاظا نابية في الفيديو، الأمر الذي أثار سخط المصريين وطالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها في تغريدات عديدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

إلا أنها ظهرت بمقطع فيديو لاحق توضح فيه ما قصدته في الفيديو الأول قائلة "أنا لم اقصد الشعب المصري بمجمله ولم أتكلم في السياسة".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 03/06/2018