آلاف الفلسطينيين يشيعون مسعفة قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي

خرج آلاف الفلسطينيين السبت في تشييع مسعفة متطوعة قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء قيامها بإسعاف مصابين في قطاع غزة الذي يشهد مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 آذار/مارس.

شيع آلاف الفلسطينيين السبت مسعفة قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في شرق خان يونس جنوب غزة خلال احتجاجات قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وقتلت المتطوعة في وزارة الصحة في غزة رزان النجار (21 عاما) إثر تعرضها لإطلاق نار في الصدر، قرب خان يونس الجمعة.

وانطلق الموكب الجنائزي للمسعفة الفلسطينية، التي لف جثمانها بالعلم الفلسطيني واحتضن والدها سترتها الطبية البيضاء الملطخة بالدماء، تتقدمه سيارات إسعاف وطواقم طبية من المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس إلى بلدة خزاعة شرق المدينة، حيث كان الآلاف في وداعها.

وردد المحتجون هتافات بينها "بالروح بالدم نفديك يا رزان" و"الانتقام الانتقام". كما طالبوا في هتافاتهم حماس بالثأر لدماء النجار، مؤكدين أنهم سيواصلون المشاركة في تحرك مسيرات العودة على حدود القطاع.

وكانت النجار قتلت وأصيب نحو مئة شخص برصاص وقنابل غاز أطلقها الجيش الإسرائيلي في الجمعة العاشرة للاحتجاجات ضمن "مسيرات العودة" قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الوزارة للوكالة الفرنسية للأنباء، إن النجار "أصيبت برصاصة في الصدر أثناء قيامها بدورها الإنساني في إسعاف المصابين (...) مرتدية معطفها الأبيض". وأكد أنها "لم تغادر ميدان العمل الإنساني والإسعاف التطوعي منذ بداية مسيرات العودة".

وخرج المتظاهرون في غزة منذ 30 آذار/مارس، في احتجاجات أمام الحدود بعنوان "مسيرة العودة" للمطالبة بعودة الفلسطينيين للأراضي التي فروا أو أخرجوا منها في حرب 1948 عند إعلان قيام دولة إسرائيل.

وتخللت التظاهرات صدامات أقل عنفا، فقام بعض الشبان بإلقاء حجارة على الجنود الإسرائيليين وحاولوا تجاوز السياج الحدودي.

ومع انتهاء تشييع النجار، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص في شرق خان يونس، كما ذكر الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

"استهداف المسعفين جريمة حرب"

وأعلن الجيش أن صدامات الجمعة شارك فيها "آلاف مثيري الشغب" في خمسة مواقع عند الحدود حيث "أحرقوا إطارات بمحاذاة السياج الأمني وحاولوا الإضرار بالبنية التحتية الأمنية".

وأضاف أنه تم إطلاق نيران على آلية للجيش، فيما عبر فلسطيني إلى إسرائيل حيث زرع قنبلة قبل أن يعود إلى غزة.

وأكد أن لجنة داخلية تابعة للجيش "تدرس بدقة" الحالات التي على غرار حالة النجار، "يشتبه بمقتل مدنيين" فيها بنيران إسرائيلية.

وقال منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن "عاملي القطاع الطبي ليسوا هدفا". مضيفا أن على إسرائيل أن "تحسب ردها عند استخدام القوة وعلى حماس أن تتجنب وقوع حوادث عند السياج الحدودي".

منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط ينعي المسعفة الفلسطينية Medical workers are #NotATarget! My thoughts and prayers go out to the family of #Razan_AlNajjar! #Palestinians in #Gaza have had enough suffering. #Israel needs to calibrate its use of force and Hamas need to prevent incidents at the fence. Escalation only costs more lives. Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) 2 juin 2018

ونعى مصطفى البرغوثي رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية النجار، وقال إنها قتلت "برصاص جيش الاحتلال المجرم الذي استهدف نقطة العلاج الطبي في خان يونس".

كما أصيب ثلاثة مسعفين آخرين بإطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي الجمعة، بحسب الجمعية.

وأضاف أن "استهداف الاحتلال للنقاط الطبية وللمسعفين، جريمة حرب" بموجب اتفاقات جنيف.

وبمقتل النجار ترتفع إلى 123 حصيلة القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي منذ نهاية آذار/مارس.

وتراجعت حدة التظاهرات عند الحدود بين غزة وإسرائيل بعد أن بلغت ذروتها في 14 أيار/مايو، حين قتل 61 فلسطينيا على الأقل خلال تظاهرات شارك فيها عشرات آلاف الفلسطينيين احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة خالد البطش في كلمة قبيل أداء الصلاة على جثمان النجار إن "المنظومة الدولية أمام اختبار بعد اغتيال المسعفة رزان"، مشيرا إلى أن "دماء الشهيدة رزان شاهدة على عنجهية الاحتلال وآلة بطشه بحق الفلسطيني".

وأكد "استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 03/06/2018