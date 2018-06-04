احتجاجات الأردن: الملك يلتقي رئيس الوزراء الاثنين وتوقعات باستقالة الحكومة

يلتقي الملك عبد الله الثاني الاثنين رئيس الوزراء هاني الملقي، وسط سخط شعبي واحتجاجات تدوم منذ خمسة أيام، جراء رفع الحكومة الأردنية للضرائب. ويتوقع مسؤولون سياسيون بأن يطلب الملك من رئيس الوزراء الاستقالة، للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي.

يستقبل الاثنين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء هاني الملقي على خلفية احتجاجات واسعة تجتاح البلاد تندد بالسياسات الضريبية للحكومة وتطالب بإقالة رئيس وزرائها.

وتتوقع مصادر سياسية أردنية أن يطلب العاهل الأردني من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في خطوة قد تعتبر مسعى لتهدئة الغضب في الشارع الأردني من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ عدة أعوام.

ويطالب محتجون بإقالة الملقي خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولي وسببت اضطرابات في المملكة.

وذكرت المصادر أن الملك عبد الله استدعى الملقي إلى لقاء في قصره الاثنين.

ورفعت الحكومة من الضرائب بشكل حاد استجابة لسياسات صندوق النقد الدولي هذا العام لتقليص الدين العام المتزايد. وأثرت الزيادات الضريبية على الدخل المالي للمواطنين الأردنيين الأمر الذي أثر بدوره على شعبية الملقي.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 04/06/2018