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الشرق الأوسط

السلطات السعودية تبدأ بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/06/2018

أعلنت السعودية الاثنين أنها بدأت بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء. ويأتي هذا الإعلان قبل أسابيع من بدء تطبيق هذا القرار الذي ناضلت النساء من أجله لعقود.

تبدأ السعودية الاثنين بإصدار رخص قيادة سيارات للنساء، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في هذه المملكة المحافظة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم باستبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادا لموعد السماح بالقيادة للمرأة" في 24 حزيران/يونيو الحالي. وتابعت "تسلمت أول مجموعة من النساء اليوم رخص القيادة السعودية".

وأوضحت أن تسليم الرخص السعودية تم في عدة مدن وأن إصدارها جاء "بعد التأكد من صحة الرخصة (الدولية) وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي".

وفي 26 أيلول/سبتمبر، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات لأول مرة منذ عقود. وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في أنحاء المملكة.

وقالت الرياض في أيار/مايو الماضي 24 حزيران/يونيو موعدا لبدء تطبيق القرار. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارة.

وتمكين النساء من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام إلى القوة العاملة في البلاد، بعد أن كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/06/2018

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