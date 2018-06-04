ترامب يؤكد "حقه المطلق" في تطبيق قانون العفو الرئاسي على نفسه

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته على تويتر الاثنين تغريدة قال فيها إن لديه الحق المطلق في أن يطبق على نفسه قانون العفو الرئاسي. ويلمح ترامب من خلال هذا التصريح إلى التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين "حقه المطلق" في أن يطبق على نفسه قانون العفو الرئاسي رغم أنه أضاف في تغريدة أنه لم يرتكب أي خطأ، وذلك في إشارة إلى التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب على تويتر "كما أكد العديد من خبراء القانون، لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي، لكن لماذا سأقوم بذلك إذا لم أرتكب أي خطأ". وأضاف "في هذا الوقت، حملة الاضطهاد مستمرة بقيادة 13 من الديموقراطيين الغاضبين جدا، حتى انتخابات منتصف الولاية"، وذلك في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وفي تغريدة ثانية، اعتبر ترامب أن تعيين المدعي الخاص روبرت مولر ليرأس هذا التحقيق، بناء على قرار من وزارة العدل، هو "غير دستوري". وأضاف أنه رغم ذلك "نمضي في الأمر لأنني لم أقم بأي أمر سيء بخلاف الديموقراطيين".

من جانبه قال رودي جولياني أحد محامي ترامب الأحد، أنه بإمكانه أن يعفو الرئيس عن نفسه مثيرا موجة من الردود الغاضبة والتحذيرات شملت حتى المعسكر الجمهوري. وقال جولياني إن من حق الرؤساء "على الأرجح" العفو عن أنفسهم، مع تأكيده أن ترامب لا ينوي القيام بذلك وإقراره بأن التداعيات السياسية لقرار مماثل يمكن أن تكون كبيرة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/06/2018