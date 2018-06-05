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الشرق الأوسط

مصر: رئيس الوزراء يقدم استقالة حكومته للسيسي

© أ ف ب/ أرشيف | مارة أمام مركز اقتراع في أحد أحياء القاهرة في 25 آذار/مارس 2018.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/06/2018

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي في بيان أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قدم استقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، مضيفا أن "الرئيس كلف الحكومة (الحالية) بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة".

تقدم رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل باستقالة حكومته الثلاثاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أكد بيان صادر عن المتحدث الرئاسي بسام راضي.

وتأتي الاستقالة بعدما أدى السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب السبت الماضي لبدء ولايته الرئاسية الثانية.

وفي وقت لاحق قال بسام راضي إن "الرئيس كلّف الحكومة (الحالية) بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة".

وليس هناك ما يلزم الحكومة في الدستور المصري على التقدم بالاستقالة مع بدء فترة رئاسية جديدة ولكنه إجراء شكلي عادي.

وشهدت الحكومة الحالية آخر تعديل وزاري في شباط/فبراير 2017 حين وافق مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على تعديل وزاري قدمه السيسي، وكان الأخير قد كلف إسماعيل الذي كان يشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية في 2015 بتشكيل الحكومة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 05/06/2018

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