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الشرق الأوسط

فيديو: السعوديات يحققن حلمهن بالحصول على رخص السياقة

© فرانس24 | صورة ملتقطة من الشاشة

فيديو صبرا المنصر

آخر تحديث : 06/06/2018

أصدرت السلطات السعودية أولى رخص السياقة للنساء، بعد عقود من الحظر. ويأتي هذا القرار التاريخي في إطار تحولات كبيرة في سياسة المملكة تقوم على الانفتاح في ظل حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

منحت السعودية النساء رخص قيادة السيارات للمرة الأولى بعد عقود من الحظر، وفي 24 حزيران/يونيو الجاري سيسمح للنساء رسميا بالقيادة على الطرقات العامة.

ويذكر أنه في 26 أيلول/سبتمبر 2017، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات لأول مرة منذ عقود. وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في عدة مناطق من أنحاء المملكة.

ويرجح مراقبون أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الانفتاحية التي تسعى لإرساء تغييرات على مجتمع بلاده المتحفظ.

فرانس24

نشرت في : 06/06/2018

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