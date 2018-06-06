لجنة إسرائيلية ترفض طلب محامية الفلسطينية عهد التميمي بالإفراج المبكر عنها

أعلنت لجنة إسرائيلية الأربعاء رفضها طلب محامية الفلسطينية المعتقلة لدى السلطات الإسرائيلية عهد التميمي بإطلاق سراحها قبل إتمام عقوبتها، حسب متحدثة باسم لجنة تدعم الصبية التي أدينت بتهمة ضرب جنديين إسرائيليين قرب منزلها في الضفة الغربية.

رفضت لجنة إسرائيلية طلب محامية الصبية الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي، التي أدينت بتهمة ضرب جنديين إسرائيليين، بإطلاق سراحها قبل إتمام عقوبتها، حسب مجموعة تدعمها.

وتبلغ عهد التميمي اليوم الـ17 من العمر، وقد لفتت أنظار العالم لدى بث شريط فيديو لها في كانون الأول/ديسمبر الماضي يظهرها وهي تضرب جنديين إسرائيليين قرب منزلها في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت وأصدرت محكمة عسكرية حكما عليها بالسجن ثمانية أشهر إثر التوصل إلى اتفاق بين المدعي العام والدفاع.

وتوضح محاميتها غابي لاسكي أنه من المفترض أن تخرج في الثامن والعشرين من تموز/يوليو المقبل.

ورفضت لجنة الإفراج المبكر الإسرائيلية طلب محاميتها بالإفراج عنها، حسب ما أعلنت متحدثة باسم لجنة دعم عهد التميمي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/06/2018