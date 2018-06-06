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الشرق الأوسط

الأمم المتحدة: مقتل نحو 46 مهاجرا وفقدان 16 آخرين إثر غرق زورقهم في خليج عدن

© أ ف ب/أرشيف | غرق مركب للمهاجرين في البحر المتوسط، 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/06/2018

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مقتل نحو 46 مهاجرا وفقدان 16 آخرين إثر غرق زورقهم قبيل بلوغه سواحل اليمن الأربعاء.

قتل ما لا يقل عن 46 مهاجرا وفقد 16 آخرون في حادثة غرق زورق كان يقلهم إلى سواحل اليمن، حسب ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة الأربعاء.

وحسب المصدر نفسه، فمن المعتقد أن المهاجرين من إثيوبيا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إن طواقمها تمكنت من إسعاف المهاجرين الذين كتبت لهم النجاة ونجحوا بالوصول إلى شاطئ الأمان في اليمن، لكن العشرات من رفاقهم لم يسعفهم الحظ إذ "غرق 46 مهاجرا هم 37 رجلا وتسع نساء" في حين لا يزال هناك 16 آخرين في عداد المفقودين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/06/2018

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