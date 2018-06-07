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الشرق الأوسط

رئيس الوزراء الأردني يتعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل

© أ ف ب/أرشيف | متظاهرون في عمان في 05 حزيران/يونيو 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/06/2018

أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز الخميس أن هناك توافقا، بعد مشاورات مع مجلسي النواب والأعيان، على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، وأنه سيعمل على ذلك حال أدائه اليمين الدستورية.

صرح عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني المكلف الخميس بأنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل والاحتجاج في البلاد، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام ملك البلاد عبد الله الثاني.

وقال الرزاز في تصريحات للصحافيين إنه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان (...) هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة". وتعرف المملكة منذ أسبوع احتجاجات شعبية متواصلة اندلعت بشكل رئيسي ضد هذا المشروع الذي سيزيد الاقتطاعات من الدخل في حال إقراره.

ويشهد الأردن منذ الأربعاء إضرابا عاما دعت إليه النقابات المهنية احتجاجا على مشروع القانون، بعد تظاهرات ليلية جديدة على الرغم من دعوة الملك عبد الله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون. ويدعو المتظاهرون والنقابات إلى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء تعديلات على قوانين الضرائب.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

نشرت في : 07/06/2018

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