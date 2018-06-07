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الشرق الأوسط

مقتل 17 مقاتلا مواليا للنظام السوري على يد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية"

© أ ف ب/أرشيف | مباني مدمرة في منطقة تسيطر عليها المعارضة في محافظة درعا جنوب سوريا، 1 حزيران/يونيو 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/06/2018

قتل 17 مقاتلا مواليا للنظام السوري على يد مسلحين ينتمون لتنظيم "الدولة الإسلامية" في جنوب البلاد، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 مقاتلا مواليا للنظام السوري قتلوا في هجمات نفذها مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" في جنوب البلاد.

كما قتل تسعة مسلحين أيضا في الاشتباكات التي دارت في منطقة صحراوية من محافظة السويداء، بحسب المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن الهجمات هي الأولى من نوعها في المنطقة، حيث لم يرصد أي تواجد لمسلحي التنظيم المتطرف منذ أكثر من عام.

وأوضح أن من بين القتلى 9 مسلحين تابعين لميلشيات شيعية موالية لإيران بالإضافة إلى مقاتلين اثنين لم يتم التعرف على هويتيهما.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى القوات الموالية للنظام إلى 179 منذ 22 أيار/مايو الفائت. وقتل 89 جهاديا خلال الفترة ذاتها.

ومطلع الأسبوع الجاري، قتل 45 مسلحا مواليا للنظام جراء هجمات شنها تنظيم "الدولة الإسلامية" على قرى في الضفة الغربية لنهر الفرات في شرق سوريا.

وكان التنظيم المتطرف قد أعلن "خلافته" المزعومة في سوريا والعراق عام 2014 وسيطر على مساحات شاسعة في البلدين، لكنه فقد السيطرة على الغالبية العظمى من هذه الأراضي في هجمات منفصلة شنها النظام السوري بدعم روسي وأخرى شنها تحالف كردي عربي بدعم أمريكي.

وبعد خسارته الجزء الأكبر من مناطق سيطرته في سوريا، لم يعد تنظيم "الدولة الإسلامية" يتواجد إلا في جيوب محدودة موزعة بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد. ولا تشكل هذه المناطق أكثر من 3 بالمئة من مساحة سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/06/2018

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