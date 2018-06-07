مصر: تكليف وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لشريف إسماعيل

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتكليف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة شريف إسماعيل المستقيلة. ومدبولي البالغ (52 عاما) كان يشغل منصب وزير الإسكان منذ عام 2014، كما شغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء لمدة شهرين تقريبا بعد سفر إسماعيل في رحلة علاج إلى ألمانيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام الخميس بتكليف مصطفى مدبولي، وزير الإسكان في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة، بتشكيل حكومة جديدة.

ويأتي هذا التكليف بعد يومين من تقديم إسماعيل استقالة حكومته غداة أداء السيسي لليمين الدستورية رئيسا لمصر لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

وكان السيسي قد كلف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وشهدت الحكومة الحالية آخر تعديل وزاري في شباط/فبراير 2017 حين وافق مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على تعديل وزاري قدمه السيسي وتضمن تعيين ثمانية وزراء جدد ودمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي.

وكان السيسي قد كلف إسماعيل، الذي كان يشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية، بتشكيل الحكومة في 2015.

ويتولى مدبولي (52 عاما) حقيبة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية منذ العام 2014.

وشغل مدبولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء لمدة شهرين تقريبا بعد سفر إسماعيل في رحلة علاج إلى ألمانيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/06/2018