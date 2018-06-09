اجتماع عربي رباعي الأحد في السعودية لبحث سبل دعم الأردن في مواجهة الأزمة الاقتصادية

بدعوة من العاهل السعودي، تعقد السعودية والأردن والإمارات والكويت الأحد اجتماعا في مكة لدراسة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

أعلن بيان للديوان الملكي في السعودية صباح السبت أن الملك سلمان بن عبد العزيز والملك عبد الله عاهل الأردن والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي سيجتمعون في مدينة مكة يوم الأحد.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي "تابع الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق".

ووفق البيان فإن العاهل السعودي أجرى اتصالات مع نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتابع البيان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع الأحد في مدينة مكة المكرمة "لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".

وشهد الأردن احتجاجات شعبية لم تشهدها المملكة منذ سنوات في العاصمة عمان محافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة.

وتعهد رئيس الوزراء الأردني الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.

وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع أن ينخفض عن 2% لعام 2018.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا بعد اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق واسعة فيهما.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/06/2018