مقتدى الصدر يدعو العراقيين إلى التوحد بدل المطالبة بإعادة الانتخابات

دعا الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، في مقال نشر على موقعه على الإنترنت، العراقيين إلى التوحد بدل حرق صناديق الاقتراع أو السعي لإعادة الانتخابات التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي. وطالب الصدر العراقيين بإعادة بناء بلادهم وبالكف عن المشاحنات من أجل مقاعد البرلمان والسلطة.

دعا رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر العراقيين الاثنين إلى التوحد بدلا من حرق صناديق الاقتراع أو السعي لإعادة الانتخابات التي جرت في 12 أيار/مايو وأدت إلى تصاعد التوتر في البلاد.

وكتب الصدر في مقال نشره مكتبه على موقعه على الإنترنت بعد يوم من اندلاع حريق في مخزن لصناديق الاقتراع "فكفاكم صراعا من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ والسلطة والحكم".

وحقق الصدر، الذي يناصب الولايات المتحدة العداء منذ فترة طويلة ويعارض كذلك امتداد النفوذ الإيراني في العراق، فوزا غير متوقع في الانتخابات.

وكتب الصدر يقول "أما آن الأوان لأن نقف صفا من أجل البناء والإعمار بدل أن نحرق صناديق الاقتراع أو نعيد الانتخابات من مقعد أو اثنين؟"

وأضاف "أما آن الأوان لأن ننزع السلاح ونسلمه بيد الدولة بدل أن نخزنه في المساجد والحسينيات فينفجر ويحصد أرواح الأبرياء".

وكانت هذه هي أول انتخابات منذ أن جددت هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" الآمال في أن ينحي العراقيون جانبا خلافاتهم الطائفية والعرقية وأن يعيدوا بناء بلدهم.

وكان البرلمان قد أصدر قرارا بإعادة فرز الأصوات يدويا. وكانت المفوضية العليا للانتخابات تحصي الأصوات إلكترونيا.

ووصف حيدر العبادي رئيس الوزراء الحريق بأنه مؤامرة تستهدف الديمقراطية في العراق.

وقال العبادى، الذي حل ائتلافه في المركز الثالث في الانتخابات، يوم الثلاثاء إن تحقيقا حكوميا توصل إلى وقوع "خروقات جسيمة" متهما المفوضية العليا للانتخابات بالمسؤولية عن معظمها.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 11/06/2018