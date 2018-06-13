الأمم المتحدة: الجمعية العامة تصوت على نص يدين إسرائيل بشأن موجة العنف في غزة

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على مشروع قرار اقترحته الدول العربية يدين إسرائيل في موجة العنف في قطاع غزة مؤخرا، بينما اعترضت عليه الولايات المتحدة بشدة.

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على مشروع قرار طرحته الدول العربية يدين إسرائيل بشأن العنف في غزة، في حين اعترضت عليه واشنطن بشدة فاعتبرته "غير متوازن" واقترحت بالمقابل إدانة حماس.

واقترحت الدول العربية النص على الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضده في مجلس الأمن.

ويدعو النص إلى اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين، وذلك بعد أن لقي 129 فلسطينيا على الأقل حتفهم في قطاع غزة بنيران إسرائيلية منذ أن بدأت في 30 آذار/مارس احتجاجات على طول السياج الحدودي. ولم تسفر الاشتباكات عن مقتل أي إسرائيلي.

ويدين النص أيضا الاستخدام "المفرط وغير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين" وينتقد كذلك في المقابل "إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق مدنية إسرائيلية".

ونددت السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي نيكي هايلي الثلاثاء بمشروع القرار بوصفه "غير متوازن في جوهره" واقترحت بالمقابل إدانة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن أعمال العنف.

وقالت هايلي في رسالة وجهتها إلى السفراء في المجلس إن الولايات المتحدة قدمت تعديلا على مشروع القرار يدين حماس لإطلاقها صواريخ على إسرائيل "وتحريضها على العنف" على طول الحدود مع غزة.

وتصوت الجمعية التي تضم 193 دولة عضو على التعديل الأمريكي للقرار قبل التصويت على القرار نفسه.

وكتبت هايلي في الرسالة أن "أي قرار يركز على حماية المدنيين في غزة يجب أن يعترف بأنشطة حماس المتهورة والمزعزعة للاستقرار والتي تعرض أرواح وأرزاق المدنيين الأبرياء للخطر".

لكن النص لا يذكر حماس بالاسم.

وكتبت هايلي "عدم ذكر ذلك يجب أن يكون مرفوضا من جميع الدول الأعضاء، نظرا لأن حماس أطلقت أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل الشهر الماضي، وحرضت على انتفاضات عنيفة وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وتابعت "إن مشروع القرار نص غير متوازن في جوهره يتجاهل الحقائق الأساسية بشأن الوضع في غزة".

ويتوقع دبلوماسيون أن يتم رفض التعديل الأمريكي وتبني القرار العربي، لكنه لم يتضح بعد عدد الأصوات التي سيحصل عليها مقابل معارضة أمريكية قوية.

وكانت الجزائر وتركيا قد قدمتا مشروع القرار نيابة عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 13/06/2018