الأردن: الملك عبد الله الثاني يصدر مرسوما بتشكيل حكومة برئاسة عمر الرزاز

أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني الخميس مرسوما بتشكيل حكومة من 28 وزيرا برئاسة عمر الرزاز. وكان الرزاز قد كلف الأسبوع الماضي بمهمة تشكيل حكومة جديدة خلفا لهاني الملقي لتهدئة الغضب الشعبي الذي أثارته تدابير تقشفية.

أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس مرسوما بتشكيل حكومة جديدة من 28 وزيرا برئاسة عمر الرزاز. وقد هزت البلاد في الفترة الأخيرة احتجاجات واسعة النطاق على إجراءات التقشف التي ينصح بها صندوق النقد الدولي.

والرزاز هو خريج جامعة هارفارد الأمريكية، خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، وكان قد تم تكليفه بمراجعة مشروع قانون ضريبي مثير للجدل.

وكان الملك قد كلف الرزاز الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهاني الملقي لتهدئة الغضب الشعبي الذي أدى إلى تفجر واحد من أكبر الاحتجاجات التي شهدها الأردن منذ سنوات.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 14/06/2018