اليمن: المدنيون يفرون من القتال في الحديدة وزعيم الحوثيين يدعو للدفاع عن المدينة

يهرب السكان من مدينة الحديدة في اليمن حيث قصفت طائرات وسفن حربية تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية مواقع للحوثيين سعيا للسيطرة على الميناء الرئيسي، كما شهد محيط المطار معارك ضارية. من جهته حث زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي مقاتليه على التوجه إلى المدينة للدفاع عنها.

قصف التحالف الذي تقوده السعودية مواقع للحوثيين في الحديدة باليمن الخميس سعيا للسيطرة على الميناء الرئيسي، في أكبر معركة في الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال اثنان من السكان لوكالة رويترز إن طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي قصفت قطاعا من المنطقة الساحلية بالقرب من مطار المدينة.

وقال محمد عبد الله وهو موظف في الإدارة الحوثية في المدينة « القتال يقترب من منطقة منظر المجاورة لمطار المدينة والناس تهرب من المدينة خوفا من القتال ».

وتابع « عائلتي هربت أمس إلى صنعاء، وبقيت لوحدي لحراسة البيت من اللصوص ».

مداخلة مراسل فرانس24 في اليمن عدنان الصنوي - معركة الحديدة

وقال عبيد سالم الزعابي سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة للصحفيين في جنيف إن قوات التحالف حاليا على بعد كيلومترين فقط من المطار.

وأوضحت جماعة مسلحة في بيان أن القوات اليمنية المدعومة من التحالف سيطرت على منطقة الدريهمي في جنوب محافظة الحديدة.

وتواجه الأمم المتحدة صعوبات في محاولاتها تجنب تعطيل العمل بالميناء شريان الحياة الذي تصل عن طريقه المساعدات الغذائية لدولة يواجه 8.4 مليون من سكانها خطر المجاعة.

وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة إن خمس سفن تجارية تفرغ شحناتها في الميناء.

وقال سكان ومسؤولون في الجيش اليمني الذي يحارب الحوثيين إن التحالف العربي ضرب أيضا الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة بالعاصمة صنعاء لمنع وصول أي تعزيزات للحوثيين.

وقالت خديجة وهي معلمة في الحديدة « الوضع مأساوي ولا نعرف كيف النهاية ». ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة وأغلب المناطق المأهولة باليمن. ويقاتل التحالف منذ عام 2015 للإطاحة بالحوثيين وإعادة الحكومة المدعومة من السعودية للسلطة ووقف ما يراه مدا للنفوذ الإيراني.

ووصل الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يعيش في السعودية إلى عدن اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام. ومدينة عدن بالجنوب هي العاصمة المؤقتة لحكومته منذ عام 2015.

وصرح هادي « إن انتصارنا الوشيك في الحديدة سيكون خاتمة للقضاء النهائي على الانقلاب، وبوابة استعادة عاصمتنا المختطفة، وبسط نفوذ الدولة على كل شبر في الوطن ».

عبد الملك الحوثي يحث مقاتليه على التوجه إلى الحديدة للدفاع عنها

دعا من جهته زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي مقاتليه على التوجه إلى مدينة الحديدة للدفاع عنها في مواجهة القوات الموالية للحكومة والمدعومة اماراتيا، بحسب تصريحات نقلتها فجر الجمعة قناة مؤيدة للحوثيين.

وهذه أول تصريحات يدلي بها الحوثي منذ بدأ الأربعاء الهجوم على المدينة الاستراتيجية التي تضم ميناء رئيسيا.

وقال الحوثي "لا ينبغي لأي اختراق أن يحدث حالة إرباك ويجب العمل على تأمين الزخم البشري لمعركة الساحل"، وفق ما نقلت عنه قناة "المسيرة".

وتابع "ممكن استعادة كل الاختراقات داخل الساحل الغربي عبر تأمين الزخم البشري للمعركة"، مشددا على وجوب "أن يتحرك الناس لإسناد الجبهات".

وحذر بيان للحوثيين السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم مسارات التجارة العالمية، وحثها على البقاء على مسافة 20 ميلا من سفن التحالف لتجنب تعرضها لأي هجوم.

وقال البيان "إن العدو بفتحه معركة الحديدة يكون قد رفع من منسوب الخطر في البحر الأحمر وعليه أن يتحمل عواقب ما فعل، ونحن لن نظل مكتوفي الأيدي أمام أخطر هجوم أجنبي يتهدد الملايين من أبناء شعبنا اليمني المظلوم".

مجلس الأمن يدعو إلى إبقاء ميناء الحديدة مفتوحا

دعا مجلس الأمن الدولي الخميس إلى إبقاء ميناء الحديدة مفتوحا رغم ما يدور في المدينة من قصف ومعارك.

ويشكل ميناء مدينة الحديدة التي يسكنها نحو 600 ألف شخص، المدخل الرئيسي للمساعدات. لكن التحالف يرى فيه منطلقا لعمليات عسكرية يشنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر ولتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية.

وقبيل الاجتماع، شهد محيط مطار المدينة معارك عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة إماراتيا والمتمردين أسفرت عن مقتل 39 مقاتلا من الطرفين، بينهم 30 في صفوف المتمردين وتسعة في القوات الحكومية في اليوم الثاني من الهجوم.

وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في مؤتمر صحافي في نيويورك "نحن لا نقترب من المرفأ (...) ولا ننوي تدمير البنية التحتية". واضاف "نحن في منطقة قريبة من المطار وليس من المرفأ. المرفأ خارج العمليات تماما اليوم".

وفي نيويورك أيضا وفي أعقاب جلسة مغلقة استمرت ساعتين بحث خلالها الوضع في اليمن، قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية للمجلس إن الدول الخمسة عشرة الأعضاء في المجلس "متحدة في قلقها العميق إزاء المخاطر المتعلقة بالوضع الإنساني" في الحديدة.

وتابع السفير الروسي أن الدول الأعضاء "كررت المطالبة بإبقاء ميناءي الحديدة والصليف مفتوحين".

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

نشرت في : 15/06/2018