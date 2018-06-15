اليمن: فرنسا تدرس عملية لإزالة الألغام في ميناء الحديدة

كشفت وزارة الدفاع الفرنسية الجمعة أن باريس تدرس عملية لإزالة الألغام، للسماح بدخول ميناء الحديدة في اليمن عند اكتمال العملية العسكرية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية.

تدرس باريس عملية لإزالة الألغام بهدف إتاحة دخول ميناء الحديدة اليمني بمجرد اكتمال العملية العسكرية التي ينفذها في المدينة التحالف الذي تقوده السعودية، وفق الخارجية الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن باريس لا تنفذ في هذه المرحلة أي عمليات عسكرية في منطقة الحديدة، وليست جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية الذي بدأ هذا الأسبوع عملية للسيطرة على المدينة.

وكان مسؤول إماراتي قد أبلغ رويترز الخميس بأن فرنسا وافقت على تقديم الدعم في إزالة الألغام للعملية وأن معلومات المخابرات الإماراتية تشير إلى أن الحوثيين، الذين يسيطرون على المدينة، زرعوا ألغاما في الميناء.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 15/06/2018