أعلن يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر في فرنسا ومعظم الدول الإسلامية، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

أعلن الخميس في معظم الدول العربية والإسلامية أن الجمعة هو أول أيام شهر شوال من العام الهجري 1439 وبالتالي أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد رؤية هلال شهر شوال. كما أعلنت فرنسا أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان.

وذكرت وكالات الأنباء الرسمية في كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان واليمن، نقلا عن السلطات الدينية الإسلامية، أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر .

ففي القاهرة، أعلن مفتي الجمهورية على التلفزيون الرسمي أن العيد يوم الجمعة.

وفي القدس، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وفي بيروت، أعلنت دار الفتوى أن الجمعة أول أيام العيد.

وفي دمشق، أكد القاضي الشرعي أن يوم الجمعة هو أول أيام العيد.

وفي تونس أعلن مفتي الجمهورية أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وفي السودان أعلن مجمع الفقه الإسلامي "ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام 1439 هجري اليوم الخميس وعليه سيكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 15/06/2018