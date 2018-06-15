الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في صحف الخليج

السعوديون الأكثر بحثا عن الرحلات والفنادق في روسيا لمواكبة كأس العالم

للمزيد

وقفة مع الحدث

مونديال 2018: كرة القدم كـ"سلاح سياسي"؟

للمزيد

النقاش

كأس العالم لكرة القدم: كل الأنظار صوب المونديال

للمزيد

حدث اليوم

تونس - صحافة: بو ينشر وتونس تستنفر..

للمزيد

وقفة مع الحدث

كيف يستفيد بوتين من المونديال لتغيير صورة روسيا؟

للمزيد

ضيف اليوم

الحرب في اليمن: مواجهات إقليمية على أرض الحديدة

للمزيد

هي الحدث

المرأة والفنون.. "هـويات دائمة": حـين تـتـحول قـذائـف الـحرب إلى قطع فنية

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

معركة الحديدة تمهد لتحول كبير في حرب اليمن؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

ماكرون يكشف عن خطته للإصلاح الاجتماعي محاولا التخلص من صورة "رئيس الأغنياء"

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

الجمعة أول أيام عيد الفطر في فرنسا ومعظم الدول الإسلامية

© أ ف ب/أرشيف

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/06/2018

أعلن يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر في فرنسا ومعظم الدول الإسلامية، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

أعلن الخميس في معظم الدول العربية والإسلامية أن الجمعة هو أول أيام شهر شوال من العام الهجري 1439 وبالتالي أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد رؤية هلال شهر شوال. كما أعلنت فرنسا أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان.

وذكرت وكالات الأنباء الرسمية في كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان واليمن، نقلا عن السلطات الدينية الإسلامية، أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر .

ففي القاهرة، أعلن مفتي الجمهورية على التلفزيون الرسمي أن العيد يوم الجمعة.

وفي القدس، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وفي بيروت، أعلنت دار الفتوى أن الجمعة أول أيام العيد.

وفي دمشق، أكد القاضي الشرعي أن يوم الجمعة هو أول أيام العيد.

وفي تونس أعلن مفتي الجمهورية أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وفي السودان أعلن مجمع الفقه الإسلامي "ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام 1439 هجري اليوم الخميس وعليه سيكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 15/06/2018

  • سوريا

    فيديو - سوريا: أهالي الغوطة الشرقية يحتفلون بعيد الفطر رغم الحصار وتردي الوضع الاقتصادي

    للمزيد

  • فرنسا

    فرنسا: مبادرة تهدف لاعتماد تقويم موحد للأعياد الدينية الإسلامية ومواعيد الصلاة

    للمزيد

  • عيد الفطر

    فيديو: احتفالات عيد الفطر في دول عربية تنخرها النزاعات والاضطرابات

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي