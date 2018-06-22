حين تجد نفسك عالقا في مطار وترفض الدول وشركات الطيران قبولك

آخر تحديث : 22/06/2018
يتناول الأحداث من خلال شهادات مباشرة لأشخاص عايشوا الحدث، ويستعين بصور وأشرطة فيديو وتسجيلات أرسلها مراقبون هواة وتأكد صحافيو فرانس24 من صحتها. السبت الساعة 10.15 بتوقيت باريس.
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04/06/2018 عماد بنسعيّد
نساء وأمهات يدافعن عن حق الإرضاع في الأماكن العامة
نتعرف في هذه الحلقة من "مراقبون" على جهود بعض الناشطات في مختلف أنحاء العالم للدفاع عن الحق في الإرضاع في الأماكن العامة ونكتشف كيف استخدمن مواقع التوااصل الإجتماعي للتعبير عن...
29/05/2018 MIDDLE EAST
حرس الحدود الإيراني يقتل خيول المهربين لوقف عمليات التهريب
لا تتورع قوات حرس الحدود في إيران عن قتل الخيول التي يستخدمها المهربون في عمليات تهريب البضائع على الحدود العراقية-الإيرانية. مراقبنا يعتقد أن هذه الممارسات التي تستهدف المهربين...
22/05/2018 عماد بنسعيّد
صفحة "اسطنبول البشعة" لإنقاذ المدينة من زحف البناء العصري!!
مراقبنا في تركيا أراد من خلال صفحة تويتر أسماها "اسطنبول البشعة" إظهار وإدانة تهديد البناء العصري الحضري للهندسة المعمارية التقليدية التي عرفت بها مدينة اسطنبول التركية. مجهود...
20/04/2018 عماد بنسعيّد
مقابر في أبيدجان أصبحت مكبا للنفايات والأوساخ
بعض المقابر في أبيدجان أصبحت مكبا للنفايات والأوساخ، كما تتعرض بعض القبور للتخريب.