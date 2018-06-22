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مراقبون

يتناول الأحداث من خلال شهادات مباشرة لأشخاص عايشوا الحدث، ويستعين بصور وأشرطة فيديو وتسجيلات أرسلها مراقبون هواة وتأكد صحافيو فرانس24 من صحتها. السبت الساعة 10.15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 22/06/2018

حين تجد نفسك عالقا في مطار وترفض الدول وشركات الطيران قبولك

© فرانس24

في هذه الحلقة من مراقبون نتعرف على أنشطة المعارضة التركية خلال حملتها المناهضة للرئيس التركي الحالي في الحدائق والأماكن العامة، وتعتقد أن وسائل الإعلام التركية التقليدية تتجاهل هذه الحملة لمساندتها أردوغان. وفي هذه الحلقة أيضا نكتشف معاناة الشاب السوري حسان القنطار العالق في مطار كوالالمبور في ماليزين منذ 3 أشهر والذي ترفض عديد الدول قبوله، كما ترفض شركات الطيران أن يستقل رحلاتها.

إعداد عماد بنسعيّد

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