أنجلينا جولي تتفقد مخيمات اللاجئين السوريين في الموصل وكردستان العراق

تفقدت أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، السبت والأحد، مخيمات اللاجئين السوريين في الموصل وإقليم كردستان العراق. واعتبرت الممثلة الأمريكية التي بدأت مهامها الإنسانية في 2001، أن العالم فشل في استثمار أزمة النازحين السوريين بالشكل المناسب.

اعتبرت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأحد، أن العالم فشل في استثمار أزمة اللاجئين السوريين بالشكل المناسب، وأن الأسر والنساء والأطفال يعانون بشدة نتيجة لذلك.

وزارت جولي مخيم دوميز في إقليم كردستان العراق المتمتع بشبه حكم ذاتي في شمال البلاد والذي يضم 33 ألف لاجئ سوري شردتهم الحرب الدائرة منذ سبع سنوات.

وأشارت جولي في مؤتمر صحفي إلى تراجع محسوس في التمويل الذي تلقته المفوضية لمساعدة اللاجئين السوريين عن عام2017 ، وقالت إن المفوضية لم تحصل سوى على50 بالمئة فقط من الأموال التي تحتاجها.

حساب أنجلينا جولي الرسمي في تويتر 📸 Angelina Jolie a visité Mosul en Iraq, le 16 juin dernier. pic.twitter.com/ePMAqaTLSk Angelina Jolie (@AngieJolieLive) 17 juin 2018

وأضافت "هناك عواقب إنسانية وخيمة.. عندما لا يتوافر حتى الحد الأدنى من المساعدات لا تحصل الأسر اللاجئة على الرعاية الطبية الكافية. وتصبح النساء والفتيات عرضة للعنف الجنسي ولا يتمكن أطفال كثيرون من الذهاب للمدارس ونحن نضيع فرصة الاستثمار في اللاجئين".

وأكدت أن المفوضية ستنشر الثلاثاء إحصاءات تظهر أن عدد اللاجئين على مستوى العالم وفترات لجوئهم "هي الأعلى والأطول على الإطلاق". وتابعت أن "الحلول السياسية تكاد تكون غائبة تماما مما يترك فجوة لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تشغلها. وكلمات مثل غير مستدام لا ترسم حقيقة صورة للوضع البائس في الوقع."

أنجلينا جولي في الموصل

والسبت، تجولت جولي في الموصل، المدينة الرئيسية في شمال العراق التي استعادت القوات النظامية السيطرة عليها العام الماضي من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية". وسيطر التنظيم المتطرف على المدينة ثلاث سنوات وحولها إلى معقل "للخلافة" في حملة عسكرية أجبرت900 ألف من السكان على الفرار.

وأظهرت لقطات مصورة وصور وزعها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، لقاء نجمة هوليوود بعائلات من غرب الموصل، وكيف سارت في شوارع سبق أن تعرضت للقصف.

الحساب الرسمي لمفوضية اللاجئين الأممية في تويتر "ليس لدي أي كلمات للقوة التي يجب أن تأخذها لإعادة البناء بعد خسارة مثل هذه". المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، أنجلينا جولي ، في غرب الموصل #العراق @UNHCR_Arabic https://t.co/fmWks4QtO0 UNHCR Iraq (@UNHCRIraq) 17 juin 2018

وصرحت جولي في بيان للأمم المتحدة "هذا أسوأ دمار شاهدته في كل سنوات عملي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. خسر الناس هنا كل شيء". وقالت "إنهم معدمون. ليس لديهم دواء لأطفالهم وكثيرون لا يملكون المياه ولا الخدمات الأساسية". وتابعت "آمل أن يكون هناك التزام مستمر بإعادة البناء والاستقرار للمدينة بأكملها .وأناشد المجتمع الدولي ألا ينسى الموصل".

ومهمة جولي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بدأت في 2001 زارت في إطارها مرات عديدة مدنيين نازحين في العراق وكمبوديا وكينيا .وقالت المفوضية إن زيارة جولي للعراق هي الخامسة.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 18/06/2018