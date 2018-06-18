العراق: شباب يبتكرون وظائف لمواجهة البطالة

سويسرا تجبر البرازيل على التعادل 1-1 بضربة رأس في الشوط الثاني للمزيد

إسبانيا: "أكواريوس" وسفن أخرى تحمل المهاجرين الذين كانوا على متنها ترسو في فالنسيا للمزيد

18 قتيلا على الأقل في تفجير انتحاري في أفغانستان للمزيد

إسرائيل تطرح مشروع قانون يحظر تصوير جنودها خلال العمليات الأمنية للمزيد

هل ينقذ المنتخب التونسي سمعة الكرة العربية؟ للمزيد

غارة منسوبة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن تستهدف موقعا للجيش السوري قرب البوكمال للمزيد

قتلى وجرحى في زلزال قوي ضرب مدينة أوساكا غرب اليابان للمزيد

اللاعب المغربي فيصل فجر: لا يخيفنا كريستيانو رونالدو.. والخسارة أمام إيران لا تطاق للمزيد

أنجلينا جولي تتفقد مخيمات اللاجئين السوريين في الموصل وكردستان العراق للمزيد

ميلانيا ترامب ضد فصل الأطفال عن ذويهم بعد دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير شرعي للمزيد

تركيا: المرشح الكردي للانتخابات دميرتاش يندد بـ"النظام القمعي" لأردوغان للمزيد