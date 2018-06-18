العراق: شباب يبتكرون وظائف لمواجهة البطالة

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سويسرا تجبر البرازيل على التعادل 1-1 بضربة رأس في الشوط الثاني
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إسبانيا: "أكواريوس" وسفن أخرى تحمل المهاجرين الذين كانوا على متنها ترسو في فالنسيا
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18 قتيلا على الأقل في تفجير انتحاري في أفغانستان
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إسرائيل تطرح مشروع قانون يحظر تصوير جنودها خلال العمليات الأمنية
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هل ينقذ المنتخب التونسي سمعة الكرة العربية؟
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غارة منسوبة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن تستهدف موقعا للجيش السوري قرب البوكمال
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قتلى وجرحى في زلزال قوي ضرب مدينة أوساكا غرب اليابان
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اللاعب المغربي فيصل فجر: لا يخيفنا كريستيانو رونالدو.. والخسارة أمام إيران لا تطاق
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أنجلينا جولي تتفقد مخيمات اللاجئين السوريين في الموصل وكردستان العراق
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ميلانيا ترامب ضد فصل الأطفال عن ذويهم بعد دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير شرعي
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تركيا: المرشح الكردي للانتخابات دميرتاش يندد بـ"النظام القمعي" لأردوغان
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ألمانيا: خطة للحد من الهجرة تضع ائتلاف ميركل الحكومي أمام اختبار مصيري
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