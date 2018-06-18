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الشرق الأوسط

العراق: شباب يبتكرون وظائف لمواجهة البطالة

© صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو صبرا المنصر

آخر تحديث : 18/06/2018

يسعى الشباب في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوب العراق إلى ابتكار وظائف جديدة لتأمين موارد عيشهم وتجنب البطالة. وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10,8%. ورغم أن الموارد النفطية للعراق تشكل 89% من ميزانيته إلا أنها تؤمن واحدا بالمئة من الوظائف للعمالة الوطنية لأن الشركات في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.

نشرت في : 18/06/2018

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