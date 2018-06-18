تركيا: المرشح الكردي للانتخابات دميرتاش يندد بـ"النظام القمعي" لأردوغان

دعا صلاح الدين دميرتاش المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، والسياسي الكردي البارز المسجون بتهمة المشاركة في أنشطة "إرهابية"، الأحد، في خطاب متلفز، الناخبين لمنع سقوط البلاد في "حافة الهاوية" من خلال مشاركتهم في الاقتراع الذي يجرى في 24 حزيران/يونيو، واصفا نظام أردوغان بـ"القمعي".

ندد السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش (45 عاما) يوم الأحد عبر التلفزيون الحكومي من داخل زنزانته بـ"النظام القمعي" للحكومة التركية، أياما قليلة قبيل موعد الانتخابات الرئاسية التي تجرى نهاية الأسبوع القادم.

ويقبع دميرتاش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والمرشح للاقتراع الرئاسي التركي، في السجن، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حيث رفعت بحقه دعاوى قضائية عديدة خصوصا اتهامات بالقيام بأنشطة "إرهابية".

وكان دميرتاش يرتدي ثيابا داكنة خلال إلقائه خطابا مسجلا مسبقا عرضته قناة "تي أر تي" الحكومية من داخل زنزانته في إقليم أدرنة الشمالي الغربي، بعد منعه من الذهاب إلى مقر القناة في العاصمة أنقرة من قبل السلطات. وصرح "السبب الوحيد لوجودي هنا هو أن حزب العدالة والتنمية (بزعامة أردوغان) يخشاني".

وتعرضت "تي أر تي" حلال فترة الحملة الانتخابية "لانتقادات لأنها وفرت تغطية كاملة لخطب أردوغان وتجاهلت مرشحي بقية الأحزاب ولا سيما حزب دميرتاش.

وقد اتهم هذا الزعيم الكردي البالغ الخامسة والأربعين والذي اختاره حزبه لمواجهة أردوغان في انتخابات الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، بأنه عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور والذي صنفته أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه مجموعة إرهابية.

وندد دميرتاش بـ"النظام القمعي" لأردوغان، معتبرا أن "ما نمر به هو فصل واحد فقط من نظام الرجل الواحد. الجزء المرعب من الفيلم لم يبدأ بعد". وقال للناخبين إنهم سيقررون من خلال تصويتهم ما إذا كانوا سيؤيدون الحرية أم لا. وتابع "ليس لدي شك في أنكم ستقفون مع الحرية.. سنمنع بلدنا من (السقوط من) حافة الهاوية".

هذا وأكد دميرتاش أنه سيبرأ قريبا من كل التهم الموجهة إليه، وشدد على أنه ليس الضحية الوحيدة "لانعدام القانون". مضيفا "أنتم ضحية هذا الاضطهاد في حياتكم اليومية".

ويواجه دميرتاش في حال الحكم عليه، عقوبة السجن لأكثر من 142 عاما.

بث الكلمة في شوارع ديار بكر

ووضع حزب الشعوب الديمقراطي شاشة عملاقة في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية حيث تجمع المئات لمشاهدة كلمة دميرتاش الذي يطلق عليه "أوباما الكردي".

وفي هذا الشأن، صرح بيلكن غولن المؤيد للزعيم الكردي "لقد تأثرت بخطابه. نحن نفتقده. آمل أن يفتح الله بابا له وأن يكون حرا". كما قال جنكيس أكوس "لدى المعارضة مرشح وحيد هو صلاح الدين دميرتاش".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كثف مؤخرا هجومه على دميرتاش متهما إياه بالمسؤولية عن وفاة عشرات الأشخاص في مظاهرات دامية في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

لكن دميرتاش رد عبر تويتر بالقول إنها "أكاذيب حقيرة". وأضاف "حيال سفالتك، سيعطي الشعب باسمي الرد الأوضح في صناديق الاقتراع في 24 حزيران/يونيو".

وتم توقيف دميرتاش خلال الحملة الأمنية التي أطلقتها أنقرة عقب الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016، والتي يشير معارضوها إلى أنها تجاوزت بكثير استهداف المخططين.

وكان عدد من مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي قالوا إنه على الأرض، كثيرا ما تتعرض أكشاكهم وتجمعاتهم لمضايقات من مسؤولين حكوميين بينهم عناصر شرطة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/06/2018